Madagascar: Accès aux marchés - 165 millions USD du FAD pour les infrastructures dans le Sud

Il s'agit d'un prêt accordé par le Guichet de financement concessionnel du Groupe de la BAD (Banque africaine de développement) à Madagascar pour mettre en oeuvre la troisième phase du Projet d'aménagement de corridors et de facilitation du commerce.

Le Conseil d'administration du Fonds africain de développement (FAD) - guichet de financement concessionnel du Groupe de la BAD - a approuvé hier à Abidjan un prêt concessionnel de 165 millions USD, pour financer un projet stratégique pour le développement du Sud de Madagascar. Ce projet vise à désenclaver cette région agricole riche, en ouvrant des corridors de transport reliant le Sud au reste de la Grande-île et au continent africain, tout en améliorant les échanges commerciaux entre les ports de Tuléar et de Beira.

Solomon Quaynor, vice-président de la BAD en charge du Secteur privé, de l'Infrastructure et de l'Industrialisation, a souligné l'impact crucial de ce projet sur la transformation socio-économique du Sud de Madagascar : « L'amélioration des infrastructures routières ne consiste pas seulement à construire des routes, mais à ouvrir des voies vers de nouvelles opportunités économiques et sociales. Ce projet reliera les communautés rurales aux marchés, aux services de santé et à l'éducation, et favorisera le commerce tout en offrant des perspectives d'emploi aux femmes et aux jeunes. »

Favoriser le commerce

Le projet prévoit l'aménagement et le bitumage de la route nationale 55 (RNT55), reliant Bevoay à Morombe sur 78 kilomètres, ainsi que la réhabilitation de plusieurs ouvrages d'art, dont le dédoublement du pont de Manombo sur la route nationale 9 (RN9). Deux nouveaux ponts de deux voies sur 460 mètres seront également construits pour connecter ces deux axes routiers stratégiques. Adam Amoumoun, responsable du bureau pays de la BAD à Madagascar, a précisé que le projet favorisera à long terme les échanges commerciaux, la promotion des investissements et créera des opportunités économiques pour les communautés locales.

Il contribuera également à la réduction de la pauvreté et à la croissance économique de cette région, en facilitant l'accès aux marchés pour les produits agricoles, halieutiques et d'élevage. Le projet concerne principalement les régions d'Atsimo-Andrefana et de Menabe, avec une composante de facilitation du commerce qui bénéficiera aux autorités douanières, aux opérateurs portuaires, aux entreprises et à l'économie malgache dans son ensemble.