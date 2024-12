Angola: L'ENAPP forme plus de 30 mille fonctionnaires en 2024

Luanda — Trente et un mille trois cent vingt-deux employés (31.322), parmi lesquels des fonctionnaires, des agents administratifs et des travailleurs d'entreprises publiques et privées, ont été formés, de février à novembre de l'année en cours, par l'École d'Administration Publique et Politique (INAPP).

L'information a été fournie jeudi, à Luanda, par la ministre de l'Administration Publique, du Travail et de la Sécurité Sociale, Teresa Rodrigues Dias, à la clôture de l'année de formation 2024, estimant que ce chiffre représente la réalisation satisfaisante d'un objectif important dans le secteur, dans le domaine de la formation du personnel.

Sans fournir de données comparatives par rapport à la même période précédente, la ministre Teresa Rodrigues a annoncé que 164 administrateurs municipaux et autres fonctionnaires de l'Administration locale avaient été formés, soit un total de 382 diplômés à travers le pays, dans le cadre d'un partenariat entre le Ministère de l'Administration du Territoire (MAT) et l'ENAPP.

Les bénéficiaires ont reçu une formation d'introduction au service public pour les organismes de l'Administration locale de l'État, dont l'objectif principal était de développer les compétences des gestionnaires municipaux, en leur apportant des connaissances théoriques et pratiques leur permettant de comprendre et d'agir efficacement dans le contexte de la nouvelle division politico-administrative.

La dirigeante a indiqué que cette année, l'un des engagements de l'ENAPP était de promouvoir la revitalisation de ses six centres régionaux et de renforcer la formation des organismes de l'Administration locale.

À cette fin, a-t-elle poursuivi, le 22 octobre de cette année a débuté un programme de cycles de séminaires et de cours, tous gratuits, qui devrait se conclure prochainement.

D'autre part, la ministre a fait savoir que l'Exécutif angolais a décidé d'établir, pour une meilleure opérationnalisation de la Feuille de route pour la réforme de l'État, le Plan d'action pour cette réforme, approuvé par le décret présidentiel n° 166/24, du 18 juillet, où l'ENAPP occupe une place importante dans la formation du capital humain dans l'Administration publique.

Elle a rappelé que l'ENAPP, en tant qu'École gouvernementale, entre autres missions, assure actuellement la gestion des concours publics dans l'Administration Publique Centrale, à travers l'Entité de Recrutement Unité (ERU), ce qui s'avère être l'un des défis les plus exigeants de l'École.

Dans ce sens, Teresa Dias a fait savoir que l'ERU a ouvert quatre concours publics, cette année, offrant un total de 624 postes vacants pour accéder à des fonctions dans les organismes les plus divers de l'Administration Publique, à savoir le Ministère de l'Agriculture et des Forêts, les agences de protection des données et de promotion des investissements privés et des exportations, ainsi que l'Institut de développement forestier.

Toujours dans ce sens, la ministre a garanti la continuité du travail pour surmonter les contraintes qui existent au niveau des processus et procédures de l'ERU, afin d'améliorer sa performance.