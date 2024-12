Afrique: L'Angola participe au forum des affaires en Afrique du Sud

Pretoria (Du correspondant) — Une délégation angolaise participe jeudi, à Pretoria (Afrique du Sud), au Forum d'affaires Afrique du Sud-Angola, qui vise à approfondir la coopération économique entre les deux pays.

L'événement, qui comprendra les discours du Président de la République d'Angola, João Lourenço, et du Président de l'Afrique du Sud, Matamela Cyril Ramaphosa, vise également à faciliter les partenariats commerciaux et l'exploration de stratégies pour promouvoir le potentiel du commerce et d'investissement entre les deux nations dans des secteurs clés.

Le forum aura lieu en marge de la visite en Afrique du Sud du Président de la République, João Lourenço, à l'invitation de son homologue Cyril Ramaphosa.

L'événement analysera les questions liées à l'agriculture, à l'énergie, aux chemins de fer, à l'assistance médicale, aux mines, au pétrole et au gaz et au tourisme.

Avec ce forum, il est prévu d'approfondir la compréhension du panorama social et économique des deux pays, de consolider les partenariats commerciaux et de renforcer les relations commerciales et d'investissement entre les deux États.

L'annonce des accords de commerce et d'investissement en cours, qui sont réalisés conjointement par les entreprises sud-africaines et angolaises, la définition d'un ensemble d'actions concrètes pour renforcer les liens entre les entreprises et la coopération entre les gouvernements et ces acteurs pour promouvoir les relations et les activités économiques bilatérales sont incluses dans le programme d'activités.

L'événement aura lieu sous le thème "Afrique du Sud et Angola : Travailler ensemble pour forger une nouvelle ère de coopération et de partenariats pour accroître le commerce et les investissements mutuellement bénéfiques entre les deux pays" et réunira 300 participants, dont des hommes d'affaires, des représentants d'institutions financières et de hauts fonctionnaires des deux gouvernements.