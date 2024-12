Tunisie: Zoothérapie - Valorisation de cette approche thérapeutique au Centre l'Expert d'éducation spécialisée et autisme: Le chien, meilleur ami de l'homme

Une rencontre scientifique dédiée à la zoothérapie, approche thérapeutique de plus en plus reconnue qui utilise le lien entre l'homme et l'animal pour favoriser le bien-être physique, émotionnel et psychologique s'est déroulée samedi 7 décembre 2024 au Centre d'éducation spécialisée et autisme (Cesa) l'Expert.

Une rencontre scientifique dédiée à la zoothérapie, approche thérapeutique de plus en plus reconnue qui utilise le lien entre l'homme et l'animal pour favoriser le bien-être physique, émotionnel et psychologique s'est déroulée samedi 7 décembre 2024 au Centre d'éducation spécialisée et autisme (Cesa) l'Expert. Hajer Sohlobji, gérante du Centre, a détaillé les attentes de cette journée d'action et de mobilisation : «C'est un centre d'éducation spécialisée dédié aux enfants à besoins spécifiques, notamment les enfants autistes atteints de trisomie 21, ayant un retard mental ou une déficience intellectuelle, portant des maladies génétiques, des troubles neurodéveloppementaux, toutes sortes de handicaps qui peuvent conduire à une incapacité».

Décrivant les principales activités du centre l'Expert, elle a ajouté : «Les objectifs génériques de notre centre sont l'intégration scolaire ou bien l'intégration professionnelle, socioprofessionnelle. L'équipe renferme des éducatrices spécialisées, des ergothérapeutes, des orthophonistes, des psychomotriciens, des professeurs de sport et des formateurs et notamment des auxiliaires de vie. Donc, on oeuvre pour la promotion des enfants à besoins spécifiques et leur bien-être, pour leur épanouissement, pour qu'ils soient autonomes au maximum dans leur environnement. Également parmi les objectifs du centre, la guidance parentale, pour accompagner les parents dans leur voyage de vie finalement, parce que c'est un voyage qui ne va pas se terminer d'un jour à l'autre. C'est un accompagnement psychologique principalement et en plus une guidance pour pouvoir travailler à la maison avec leurs enfants».

Focus sur la zoothérapie

L'intérêt de focaliser sur la zoothérapie a été avancé par Mme Sohlobji : «On organise cet événement dédié à la thématique de la zoothérapie, pour pouvoir instaurer cette nouvelle approche, et la promouvoir chez les différents intervenants multidisciplinaires, qui œuvrent avec les enfants à besoins spécifiques. En tant que thérapeute, on croit dans la zoothérapie et dans ses bienfaits, sur la santé mentale ou bien d'autres volets de développement de l'enfant. C'est une approche qu'on a instaurée au centre depuis l'année dernière, on a commencé à travailler avec et on a vu sur le terrain les bienfaits. Aujourd'hui, on a œuvré pour cet événement dédié à la zoothérapie, pour pouvoir réunir les différents intervenants, pour avoir l'impact, créer la synergie entre les différents intervenants, pédopsychiatre, orthophoniste et autres».

Elle se dit globalement satisfaite même si elle place toujours la barre très haut et loue la collaboration avec Tunisia K9 Academy qui est «très enrichissante», et qui a permis d'aborder à la fois un volet théorique et un volet pratique dans les échanges et les interactions. «On a pu inviter les enfants pour pouvoir mettre en application la pratique de la zoothérapie. Donc c'est quelque chose qui ne peut qu'être satisfaisant. Mais ce que je dis, c'est qu'on essaie au maximum d'organiser plus d'événements de ce genre, et promouvoir ce qui est bon pour l'épanouissement de ces enfants».

Pour rappel, Tunisia K9 Academy basée à La Soukra est un club canin qui permet une bonne éducation pour les chiots, un dressage de base pour les chiens adultes et la pratique de certains sports canins, idem pour les chiens de sécurité. En prime, l'offre de services comprend une pension et un toilettage pour les chiens et chats. En marge de cette matinée fructueuse et pleine d'enseignements, Pr Chargui, chef de service à l'hôpital Mongi-Slim et pédopsychiatre, a relevé le fort intérêt de cette manifestation qui est de sensibiliser le public au fait que «la zoothérapie, donc la thérapie médiée par les animaux, est très utile pour les enfants qui ont des problèmes dans leur développement. Par exemple, les enfants qui ont des troubles du spectre de l'autisme. C'est un trouble qui touche le développement des enfants et pour lequel il y a plusieurs thérapies qu'on peut envisager. La médiation avec l'animal est très intéressante pour aborder ce type d'enfant. Pour la communication, pour la socialisation. On peut réaliser beaucoup de choses, prendre des initiatives à ce niveau et cela peut être très utile comme complément à la prise en charge classique».

Pour donner la pleine mesure aux jeux avec les enfants malades, les chiens doivent être bien adoptés dans le Centre et soignés. Ces chiens joueurs et très attendrissants ont suscité beaucoup de joie et d'amour auprès des enfants et même des adultes. Des jeux avec des obstacles sur le gazon et des sauts ont fait la fête des chiens, bons pour la compagnie.

Adoption de chiens et soins

Mohamed Ben Mbarek, paternel d'un membre influent de Tunisia K9 Academy et partenaire du centre l'Expert, a fait part de son engagement dans cette action à visée citoyenne : «C'est un centre qui prend en charge les enfants en difficulté, en particulier les enfants autistes. On a constaté dans les différentes interventions tout l'intérêt que peut avoir un chien pour ces enfants en difficulté. Même auprès des personnes ordinaires ou avec une intelligence supérieure. On vise à savoir ce que ces chiens de compagnie peuvent apporter à l'enfant autiste. S'agissant des chiens ici présents qui sont très sociables, il vaut savoir justement que ce n'est pas spécifique aux chiens de race. Il y a des chiens errants qui ont été récupérés, adoptés, qui ont un caractère qui peut s'adapter à l'enfant. Ils peuvent très bien rendre un très grand service à ces enfants en difficulté. Tous les chiens, y compris les chiens errants, qui ont été récupérés et adoptés sont tous convenablement vaccinés. Du reste, c'est la 2e manifestation du genre, la première s'étant déroulée au centre Tunisia K9 Academy au mois d'octobre». «Aujourd'hui, nous voulons toucher les plus petits», conclut Dr Ben Mbarek qui a voulu rappeler que c'est l'Academy K9 Tunisia qui a contribué à la création du centre l'Expert.

Parmi les concepts et méthodes de recherche scientifique, il y a la présentation des dernières études et résultats, des méthodes et techniques de dressage des chiens en faveur de la thérapie, un atelier pratique : le parcours de dressage des chiens, l'initiation à l'interaction positive avec les animaux, une table ronde pour des échanges et discussions. Cette rencontre a été l'occasion de partager des connaissances, d'explorer des pratiques innovantes et d'établir des collaborations fructueuses entre parents, professionnels de la santé et passionnés d'animaux. Discuter et promouvoir cette approche qui rapproche l'homme et l'animal au service de la santé et du bien-être. Fadhel Lachkar, président de Tunisia K9 Academy, ne cache pas sa joie au sortir de cette journée mémorable : «Aujourd'hui, on a vécu la meilleure expérience avec les meilleurs enfants. On est rentrés avec une pincée de joie dans le coeur. Nos chiens ont pu établir une communication entre eux et les enfants avec un zeste d'amour, de tendresse et d'innocence que nous avons remarqué». Ceci avant de terminer en remerciant chaleureusement M. Mohamed Attia, activiste de la société civile tunisienne et l'ami des animaux dont on va retrouver un entretien par la suite dans ces mêmes colonnes.