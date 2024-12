Niger: L'affable et discret serviteur Moulaye Ahmet Moulaye ZEIDANE tire sa révérence.

C'est le grand émoi qui s'est emparé de la grande et généreuse famille chérifienne du désert nigérien aux Collines du Fouta Djallon en République de Guinée. Le destin a fauché encore. Sans prévenir. Au gré de la volonté divine, la puissance de son desiderata qui commande et régente les vies de ses créatures.

Moulaye Ahmet Ibn Moulaye ZEIDANE s'en est allé. Cet ingénieur en électricité ( 51 ans ) affable, courtois d'une générosité débordante a perdu la vie, suite à un accident survenu sur l'axe Mantakari- Doutchi en provenance de Tahoua où il supervisait des travaux de construction. Sa gentillesse et sa fibre philanthropique envers les couches sociales les plus défavorisées aussi bien à Niamey que dans les villes reculées du pays l'érigent en grand et discret » Serviteur » de la société. Une grosse perte pour sa famille, ses proches et ses collègues de l'univers professionnel. Confidentiel Afrique publie ci dessous l'intégralité du message de son Directeur Éditorial Chérif Ismael AÏDARA

Chers Frères, Cousins, Papas et Oncles de la grande famille cherifienne Moulaye Zeydane Sidimouhmad Akrimi et celle de Batna Moulaye Hasssane, issues de la noble descendance du Prophète MOHAMET (SAW), ce deuil qui nous touche nous attriste.

Suite à la disparition brutale de notre regretté Frère, Cousin et Neveu Moulaye Ahmeth Moulaye Zeydane, les familles HAÏDARA du Sénégal, de la Mauritanie, de la Gambie et de ma Guinée par ma voix personnelle présentent leurs sincères condoléances à l'ensemble des parents du disparu. PUISSE ALLAH LUI ACCORDER LE PARADIS FIRDAWS ET QUE SON GRAND PÈRE LE COUVE DE SON MANTEAU SPIRITUEL.

Chérif Ismael AÏDARA, Directeur Général du magazine international Confidentiel Afrique