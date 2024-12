Algérie: Manifestations du 11 décembre 1960 - Inaugurations et lancement de projets de développement dans le Sud

Ouargla — La commémoration du 64ème anniversaire des manifestations populaires du 11 décembre 1960 ont donné lieu mercredi à des inaugurations et au lancement de projets de développement dans les wilayas du Sud, pour l'amélioration du service public et du cadre de vie du citoyen.

Ces cérémonies ont été entamées par la levée des couleurs nationales, le dépôt de gerbes de fleurs et la lecture de la Fatiha du Saint Coran aux carrés des martyrs et devant les stèles commémoratives et ce en présence des autorités locales, de Moudjahidine, des Scouts musulmans algériens (SMA) et de nombreux citoyens, dans une ambiance empreinte de recueillement à la mémoire des glorieux Chouhada et à leurs sacrifices pour l'indépendance du pays.

A Ouargla, l'évènement a été marqué par le lancement d'une série de projets de développement, notamment celui de la réalisation d'un collège à la cité des 200 logements dans la commune de Sidi-Khouiled, ainsi qu'une école primaire type-3 à la cité En-Nasr (Ouest de la ville d'Ouargla) et deux collèges à la zone d'extension urbaine des 2.400 logements à Bamendil, outre un siège de sureté urbaine dans la même zone, ainsi que la mise en service d'un bureau de poste à la cité Essalem, dans la commune de Rouissat.

Le lancement des travaux d'aménagement urbain, de réalisation d'un espace vert près du centre de loisirs scientifiques à la cité En-Nasr, commune de Ouargla, et de réhabilitation de la route reliant le centre précité à la route d'El-Kaous (Arcade) au niveau de la même cité, ont également figuré au programme commémoratif de cette journée.

Dans la wilaya de Ghardaïa, les autorités locales ont procédé à la pose de la première pierre d'un nouveau lycée et de deux (2) collèges à Metlili ainsi qu'un établissement primaire au niveau de la zone scientifique à Bouhraoua, en plus de l'inauguration d'une aire de jeux dans la zone de Oued-Nechou, commune de Ghardaia.

A Djanet, il a été procédé à l'organisation d'une exposition de produits artisanaux et à l'ouverture d'un espace récréatif pour enfants où ils pourront meubler leurs vacances scolaires d'hiver.

Le lycée de Tin-Hinane a abrité, outre une exposition de photos et documents historiques, une conférence sur le thème de la journée, animée par des universitaires et chercheurs en histoire, en plus de l'animation d'une représentation théâtrale retraçant des phases de la lutte armée contre le colonialisme français.

Dans la wilaya de Touggourt, où les festivités officielles ont été organisées depuis la commune de Mégarine, les autorités locales ont lancé un projet de réalisation de 100 logements sociaux à Mégarine et de 30 unités promotionnelles dans la commune de Sidi-Slimane. Ils ont inauguré une station de refoulement des eaux usées dans la localité de Mogguer où ils ont aussi mis en service un réseau d'éclairage, en plus d'inaugurer un projet de raccordement de la cité Chahid au réseau d'électricité, dans la localité d'El-Ksour, et l'ouverture de la route de contournement de Mégarine sur 2,2 km.

Le lancement des projets d'une polyclinique à la nouvelle ville d'El-Meniaa et d'une salle d'honneur à l'aéroport d'El-Meniaa, ainsi que l'inauguration d'un stade de proximité au quartier Ouled-Zeyd, la dotation de l'entreprise de l'Office national d'assainissement (ONA) et de l'unité de l'algérienne des eaux (ADE) en matériels, et le lancement de réseaux d'eau potable et d'assainissement au niveau de la mini-zone d'équipements, ont été les faits saillants ayant marqué la commémoration de cette journée dans la wilaya d'El-Meniaa.

Dans la wilaya d'Adrar, les festivités ont donné lieu au lancement d'un projet de locaux commerciaux le long du boulevard "19 Mars", et d'une annexe communale au chef-lieu de wilaya, ainsi que l'inauguration d'une cantine scolaire d'une capacité de 100 repas/jour au Ksar Timliha, commune de Timi.

Des festivités commémoratives similaires ont également eu lieu dans les autres wilayas du Sud du pays.