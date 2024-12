Algérie: Est du pays - Conférences thématiques et inaugurations d'infrastructures à l'occasion du 64ème anniversaire des manifestations du 11 décembre 1960

Constantine — Les wilayas de l'Est du pays ont célébré mercredi le 64ème anniversaire des manifestations du 11 décembre 1960 par l'organisation de diverses manifestations dont des conférences thématiques et l'inauguration d'infrastructures par les autorités locales.

A Constantine, les autorités de la wilaya se sont rendues au cimetière de chouhada d'El Khroub après sa réhabilitation avant de superviser à la maison de la culture Malek Haddad une cérémonie symbolique de remise des clés de 1.090 logements de divers segments à des bénéficiaires de plusieurs communes de la wilaya.

La maison de la culture Malek Haddad a accueilli à l'occasion une conférence historique sur " les manifestations du 11 décembre 1960 et l'identité algérienne " ainsi que la projection du film " Tayara Safra " et la distinction du réalisateur Mohamed foudil Hazourli et des stars du septième art hôtes des journées nationales du court métrage ouvertes mercredi au sein du même établissement culturel.

A Batna, le programme de célébration a débuté par l'ouverture à la maison de la culture Mohamed Laïd al Khalifa du 4ème séminaire national de jumelage des évènements du 11 décembre et du mois de la langue arabe (session langue de l'information) sous le slogan " l'écho des manifestations du 11 décembre dans la presse nationale et internationale ".

L'occasion a donné lieu dans la commune d'Ain Touta à la distinction de moudjahidine et ayants-droit, l'inauguration du CEM de remplacement chahid Ali Seyoud, le lancement du projet de renforcement de l'alimentation en eau potable des deux communes d'Ain Touta et de Béni Fedhala, l'inauguration d'un stade de proximité et d'une salle de bodybuilding et la pose de la première pierre d'une école primaire à la cité 400 logements.

Les autorités de la wilaya de Khenchela ont donné le coup d'envoi d'une course nationale universitaire sur route devant le cimetière des chouhada mettant en lice 296 étudiants avant de se rendre au musée régional du moudjahid pour la distinction des deux moudjahidine Laaouar Rebaï et Hazil Bachir et plusieurs gardes communaux victimes du terrorisme.

L'occasion a connu aussi la mise en service du CEM du défunt moudjahid Bouaziz Mohamed sur la route Frengal à Khenchela et l'organisation d'une manœuvre de la protection civile simulant une inondation sur la route de Zoui.

A Ouled Djellal, les autorités locales ont inauguré une salle de soins à la cité Nord de la commune de Sidi Khaled, la mise en service du centre d'accueil et d'orientation de la Caisse nationale de retraite (CNR) et l'inauguration de 9 terrains scolaires recouverts de gazon synthétique dans les communes de Sidi Khaled, Ouled Djellal, Ras El Miad et Chaïba.

De leur côté, les autorités de la wilaya de Tébessa ont inspecté les travaux de modernisation d'un tronçon de 27,5 km de la RN-88 entre les deux communes d'El Aouinet et d'El Ouenza pour 1,2 milliards DA affichant un taux d'avancement de 50 % avant d'inspecter le chantier d'un lycée de 1.000 places au nouveau pôle urbain d'El Ouenza et le projet de réalisation et d'équipement d'une station de pompage au barrage Ouldjet Mellègue alimentant les communes du Nord de la wilaya outre la distinction de moudjahidine et veuves de chouhada.

Dans la wilaya de Skikda, les autorités locales accompagnées des membres de la famille révolutionnaire se sont rendues à la commune d'El Marsa pour superviser le raccordement au réseau de gaz naturel de 142 foyers de la localité de R'mila et baptiser l'école primaire du nom du chahid Mohamed Dif.

Les autorités de la wilaya ont visité dans la commune de Ben Azouz une exposition historique et une autre des activités de jeunes avant la remise des clés de 60 logements publics locatifs (LPL) et 10 autres promotionnels aidés et 20 arrêtés d'aide au logement rural outre l'inauguration d'une salle de soins à Laftimat baptisée du nom du chahid Kaïdi Amar.

A Biskra, la salle de conférences du musée régional de la wilaya 6 historique colonel Mohamed Chaabani a accueilli une conférence historique intitulée " les manifestations du 11 décembre 1960, tournant décisif pour le recouvrement de la souveraineté nationale " animée par des universitaires et des moudjahidine.