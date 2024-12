Algérie: Manifestations du 11 décembre 1960 - Une étape historique illustrant la détermination du peuple algérien à arracher l'indépendance

Alger — Les participants à une conférence historique organisée mercredi par l'Assemblée populaire nationale (APN), à l'occasion du 64e anniversaire des manifestations du 11 décembre 1960, ont affirmé que cette étape historique importante de la Révolution du 1er Novembre 1954 illustrait la détermination du peuple algérien à arracher l'indépendance et à exprimer son attachement profond à sa révolution.

A cet égard, le Directeur général de l'Institut national d'études de stratégie globale (INESG), Abdelaziz Medjahed, a souligné "la grandeur du peuple algérien", considéré comme un modèle de lutte pour l'indépendance et la liberté pour les peuples opprimés de par le monde.

Medjahed a également évoqué "le rôle de l'élite dans l'organisation de la glorieuse Révolution algérienne", notamment le groupe des 22 puis le groupe des six (6), mettant en avant "la planification et l'organisation rigoureuse" ayant caractérisé la glorieuse Révolution du 1er Novembre, qu'il a qualifiée d'"école pour les peuples" aspirant à la liberté et à l'indépendance.

Pour sa part, le Directeur du Centre national des études et recherches sur le mouvement national et la Révolution du 1er Novembre (CNERMN54), Hocine Abdessettar, a affirmé que les manifestations du 11 décembre 1960 furent "une épopée illustrant la détermination du peuple algérien à recouvrer sa souveraineté et son sacrifice pour la patrie".

Et d'ajouter que ces manifestations avaient permis de "contrer la machine de propagande coloniale française", en adressant "un message fort aux politiciens et aux militaires français" et en révélant au grand jour "le visage hideux du colonialisme" qui a réprimé les manifestants de manière brutale.

De son côté, le secrétaire général de l'Organisation nationale des moudjahidine (ONM), Hamza Laoufi a évoqué "l'impact profond" qu'a eu la glorieuse Révolution de libération sur la génération de l'indépendance, soulignant que les manifestations du 11 décembre 1960 ont permis "d'internationaliser la cause algérienne et d'exprimer l'attachement du peuple algérien à sa Révolution, réduisant ainsi à néant la propagande française", qui tentait par tous les moyens de séparer les Algériens de leur lutte.

Le thème de "La mémoire héroïque de l'enfant de la Révolution algérienne" a aussi été abordé afin de mettre en lumière le rôle de l'enfant algérien lors des manifestations historiques du 11 décembre 1960, qui se voulaient "un message fort" adressé au monde sur l'adhésion de toutes les composantes du peuple algérien, y compris les enfants, à la lutte pour le recouvrement de la souveraineté nationale.

A cette occasion, une exposition de photographies a été organisée, retraçant les pratiques brutales de l'armée coloniale française contre le peuple algérien et les manifestations du 11 décembre 1960, sans oublier les photos illustrant la tragédie vécue par les enfants de Ghaza en proie à l'agression brutale menée par l'occupant sioniste inique.