Madagascar: Daniel Rakotondrainibe dit « Zigle » - « Nous réclamons plus de soutien et de reconnaissance »

interview

Champion du monde de tir de précision, Zigle est le nouveau chouchou de la pétanque mondiale. Il nous a accordé une interview à Paris pour retracer son parcours avant de retourner au pays.

Midi Madagasikara : Après quatre années d'absence au championnat du monde, tu as de nouveau fait briller la pétanque malgache au plus haut niveau. Qu'en penses-tu ?

Zigle Rakotondrainibe (Z.R) : « Tout repose surtout sur le mental. Nous avons attendu longtemps la levée de la sanction qui nous empêchait de participer aux compétitions internationales. Nous voulions revenir sur la scène mondiale et montrer que Madagascar reste une grande nation de la pétanque. Ces sanctions ont bouleversé notre classement, et même si nous avons réussi à remonter un peu, le chemin est encore long. Nous ne sommes qu'à mi-parcours. »

MM. : À seulement 24 ans, tu as été sacré champion du monde de tir de précision. Comment as-tu géré cette finale ?

Z.R : « La finale a été très serrée, surtout lors des deux premiers ateliers. Nous étions au coude à coude : 14-15 au premier atelier et 24-25 au second. C'est finalement au dernier atelier, celui du tir de bouchon, que j'ai réussi à prendre l'avantage et à remporter le titre. »

MM. : Parle-nous de ton parcours dans la pétanque. Quels sont tes secrets pour maintenir cette régularité ?

Z.R : « J'ai commencé la pétanque à l'âge de 13 ans grâce à mon grand frère, qui m'a transmis sa passion pour ce sport. À 14 ans, j'ai participé à mon premier championnat du monde et décroché un titre de vice-champion. En 2017, j'ai été sélectionné pour l'équipe nationale et j'ai remporté le titre de champion du monde junior. Sept ans plus tard, j'ai été sacré champion du monde de tir de précision chez les seniors et vice-champion du monde en triplette. Même si nous avons perdu en finale, nous n'avons pas démérité : ce n'était pas facile de revenir à ce niveau et d'atteindre la finale.

Les secrets ? Je dirais que seuls le travail, l'entraînement rigoureux et le respect des consignes des coachs permettent d'obtenir des résultats. »

MM. : Le mot de la fin ?

Z.R : « J'ai un message pour les dirigeants : nous, les pétanqueurs, nous sentons souvent lésés par rapport à d'autres disciplines. Pourtant, la pétanque est un sport où les Malgaches excellent, rapportant des médailles d'or dans les tournois internationaux. Nous avons du mal à participer aux compétitions, faute de moyens. Pas d'argent de poche, des billets d'avion souvent pris en charge par des sponsors... Nous demandons davantage de soutien, d'aide et de reconnaissance, car nous nous sentons parfois en marge, voire oubliés. »