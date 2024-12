Madagascar: Lutte contre les effets du changement climatique - Le pays mise sur les enjeux commerciaux et le commerce vert

Madagascar affirme son engagement envers un commerce plus durable et sensible au changement climatique.

Aligner les objectifs climatiques avec ceux de la Zone de Libre-Échange Continentale Africaine (ZLECAf). Un impératif que Madagascar devrait réaliser face aux crises environnementales actuelles, telles que le changement climatique et la perte de biodiversité. Adopter une approche intégrée pour stimuler un commerce durable est une option qui s'offre au pays.

L'engagement de la Grande île envers un commerce plus durable et sensible au changement climatique s'est d'ailleurs manifesté par un projet ambitieux visant à intégrer des initiatives vertes dans les stratégies nationales de la Zone de Libre-Échange Continentale Africaine (ZLECAF). Le projet s'inscrit dans la préparation de la troisième version de la Contribution Déterminée au niveau National (CDN), qui mettra l'accent sur les enjeux commerciaux et le commerce vert comme moyens de lutte contre les effets du changement climatique.

Consultation

Une succession d'ateliers rentrant dans le cadre de ce projet est actuellement organisée à Antananarivo. Engageant toutes les parties prenantes concernées par les questions liées au commerce, à l'industrie et à l'environnement, ces ateliers s'alignent avec l'approche de la Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement (CNUCED) pour assurer le développement durable en Afrique dans le cadre de la Zlecaf.

Cette approche repose sur une analyse économique détaillée, utilisant des modèles d'équilibre général et qui intègre des aspects commerciaux et climatiques. L'organisation mise également sur des consultations avec les parties prenantes. L'objectif est d'identifier des produits et services clés ainsi que des politiques telles que la tarification du carbone et les marchés du carbone pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Le tout, en favorisant le commerce intra-africain.