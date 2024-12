Afrique de l'Est: L'Éthiopie et la Somalie sont parvenues à un accord dans le cadre de négociations menées sous l'égide de la Turquie pour favoriser la cooperation

Addis Abeba — L'Éthiopie et la Somalie ont conclu un accord à l'issue de négociations menées sous l'égide de la Turquie à Ankara, marquant une avancée décisive pour résoudre les malentendus entre les deux pays.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a accueilli les pourparlers entre le Premier ministre Abiy Ahmed et le président somalien Hassan Sheikh Mohamud. Après la conclusion de l'accord, le Premier ministre Abiy Ahmed et le président Hassan Sheikh Mohamud ont publié une déclaration commune.

Ainsi, les deux dirigeants ont mis l'accent sur la coopération et le dialogue entre les deux pays. Selon eux, les deux parties se sont engagées à « avancer résolument dans la coopération vers une prospérité commune » tout en garantissant l'accès de l'Éthiopie à la mer.

Dans sa déclaration, le Premier ministre Abiy a remercié le gouvernement turc pour son engagement envers les efforts de paix dans la Corne de l'Afrique.

Selon le Premier ministre, le président Erdogan a pris l'initiative de faciliter une série de discussions au niveau des ministres des Affaires étrangères entre les nations fraternelles d'Éthiopie et de Somalie au cours des derniers mois.

Ces efforts ont été engagés lors de la réunion d'aujourd'hui au niveau des dirigeants avec l'engagement de remédier aux malentendus qui ont transpiré au cours de l'année écoulée, a indiqué le Premier ministre Abiy.

Les Éthiopiens de Somalie partagent non seulement une histoire, une langue et une culture communes, mais nous sommes également unis par le sacrifice sanglant qui a été payé par des milliers de soldats éthiopiens pour défendre la sécurité de l'État somalien contre les forces terroristes », a souligné Abiy.

Le Premier ministre a également exprimé sa gratitude pour les efforts de nombreuses personnes pour faciliter les discussions au cours de l'année écoulée. « Notre cas n'a jamais été propice à l'intervention d'un tiers. Il s'agissait plutôt d'un dialogue familial », a-t-il souligné.

Il a également exprimé sa ferme conviction, ajoutant que, comme le fait mon gouvernement, l'instabilité de la croissance dans les régions de la Corne de l'Afrique est promise au développement mutuel, à la paix et à la croissance comme dividende partagé.

« Permettez-moi d'affirmer ici encore que l'aspiration de l'Éthiopie à un accès sûr et fiable à la mer est une entreprise pacifique, qui profiterait à tous nos voisins », a réaffirmé Abiy. Il a en outre déclaré qu'avec la croissance de la population, la demande pour l'économie éthiopienne justifie un tel accès, ce qui permet ce dynamisme économique et se développe alors comme une entreprise positive avec des retombées positives indéniables sur l'ensemble de la région de la Corne.

« Par conséquent, une entreprise qui doit être menée dans un esprit de coopération et non de suspicion. Je crois que les discussions constructives d'aujourd'hui nous propulseront dans une nouvelle année avec la propagation de la coopération, de l'amitié et de la volonté de travailler ensemble. Et non les uns contre les autres. »

Pour sa part, le président somalien Hassan Sheikh Mohamud s'est engagé à renforcer les relations mutuelles et la coopération dans tous les domaines reconnaissant les sacrifices des troupes éthiopiennes en Somalie et la protection de son pays contre les attaques terroristes.

« Comme nous l'avons dit ici, nous avons reconnu les sacrifices consentis par les forces éthiopiennes en Somalie dans le cadre des missions de maintien de la paix de l'Union africaine, il y a de nombreuses années, qui montrent à quel point nos peuples sont liés, et nous continuerons à le faire. En plus de cela, l'Éthiopie et la Somalie ont beaucoup plus de points communs que de différences », a-t-il noté.

Remarquant que les points communs des deux pays sont très élevés, le président s'est engagé à faire tout ce qui va de l'avant et profite aux deux peuples de manière pacifique. « Notre région a besoin de notre coopération. La Corne de l'Afrique est une région très fertile et très instable, qui a besoin que l'Éthiopie et la Somalie travaillent ensemble afin d'offrir un bénéfice mutuel à nos deux pays, à nos peuples et aux peuples de la région également. »