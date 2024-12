Algérie: El Bayadh - Le poète et combattant Mohamed Belkheir a contribué à l'historiographie des grandes étapes de la lutte armée contre le colonisateur français

EL Bayadh — Les participants aux premières Journées culturelles nationales dédiées au poète de la résistance populaire, Mohamed Belkheir, organisées mercredi à El Bayadh, ont affirmé que cette figure nationale exceptionnelle a grandement contribué à documenter une étape importante de la lutte armée du peuple algérien contre le colonisateur français.

Lors de cet événement, initié par le secteur de la culture et des arts sous le thème "La résistance dans la poésie populaire" et inauguré par le wali d'El Bayadh, Noureddine Belaribi, dans le cadre de la commémoration du 64 ème anniversaire des manifestations du 11 décembre 1960 et des célébrations du 70 ème anniversaire du déclenchement de la Révolution de Novembre, les participants ont mis en lumière l'héritage de Mohamed Belkheir (1835-1896).

Originaire de la wilaya d'El Bayadh, il figure parmi les plus grands poètes et combattants de la région, ayant pris part aux premières lignes des révoltes populaires, notamment lors des insurrections menées par les Ouled Sidi Cheikh contre l'occupant français dans le Sud-ouest algérien.

Cheikh Kanacha, petit-fils de Mohamed Belkheir, a souligné l'importance de ces journées culturelles, qui mettent en valeur cette figure nationale emblématique. Il a expliqué que les poèmes épiques de Mohamed Belkheir témoignent de nombreuses étapes de la lutte populaire contre le colonisateur français, évoquant des actes héroïques, un profond patriotisme, ainsi que des souvenirs d'exil et de nostalgie pour la patrie.

Selon lui, les œuvres poétiques de Mohamed Belkheir constituent un patrimoine national pour tous les Algériens, car elles documentent une période cruciale de l'histoire nationale. Ces poèmes représentent des archives historiques précieuses, offrant des informations clés aux chercheurs et historiens travaillant sur cette époque et cette figure emblématique, tout en aidant à préserver son héritage.

De son côté, l'enseignant Smahi Djawed, du Centre universitaire d'El Bayadh, a décrit Mohamed Belkheir, surnommé par certains chercheurs de "Poète de la guerre" ou "Poète du combat", comme un chevalier courageux ayant participé à la résistance des Ouled Sidi Cheikh. Ses poèmes, souvent écrits sur les champs de bataille ou en exil, sont imprégnés de thématiques révolutionnaires telles que la lutte pour la dignité, l'identité nationale et la mobilisation contre les ruses de l'occupant français.

Le directeur de la culture et des arts de la wilaya d'El Bayadh, Sadek Abdellaoui, a souligné que cet événement de deux jours vise à mettre en lumière l'héritage culturel et poétique de Mohamed Belkheir et à célébrer sa contribution dans la résistance populaire algérienne.

Ces journées culturelles, organisées à la maison de la culture et des arts "Mohamed Belkheir" d'El Bayadh, incluent des hommages à plusieurs descendants de cette figure nationale, ainsi que des conférences présentées par des universitaires, chercheurs, historiens et poètes, en plus de la participation d'associations spécialisées dans la poésie populaire venant de diverses wilayas du pays.

Le programme de cet événement comprend également des récitals de poèmes de Mohamed Belkheir, des spectacles de fantasia, des performances de musique bédouine, ainsi qu'une exposition artisanale mettant en exergue la fabrication de sellerie et de vêtements traditionnels liés à la résistance populaire.