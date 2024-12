Algérie: Ligue 1 Mobilis - ESS-JSK au bonheur des puristes, choc des extrêmes à El-Bayadh

Alger — La 13e journée du championnat de la Ligue 1 Mobilis de football, prévue vendredi et samedi, sera marquée par l'affiche du haut de tableau entre l'ES Sétif et la JS Kabylie, alors que la lanterne rouge le MC El-Bayadh affrontera le co-dauphin le MC Oran, dans un duel aux objectifs diamétralement opposés.

Sur une courbe ascendante, l'ESS (2e, 18 pts), espère préserver la dynamique devant une équipe kabyle (4en 17 pts), qui surfe également sur une série de bons résultats (3 victoires et 2 nuls, NDLR).

En l'absence de son public bouillonnant (huis clos oblige), l'ESS visera un deuxième succès de rang, après celui réalisé sur le terrain de l'USM Khenchela (3-2), lors de la précédente journée.

Une victoire permettra à l'une ou l'autre équipe, de prendre provisoirement les commandes, d'où l'enjeu important de cette affiche tant attendue.

Le MC Oran (2e, 18 pts), qui a mis fin dimanche dernier à trois matchs de disette, en battant à domicile l'US Biskra (1-0), sera en appel pour défier la lanterne rouge, le MCEB (16e, 8 pts), dans un choc des extrêmes.

Les Oranais, à l'instar des Sétifiens, visent une victoire à El-Bayadh, pour éventuellement monter en tête du classement, même si le MCEB aura à cœur de se révolter et renouer avec la victoire, après un triste bilan de trois défaites et deux nuls, concédés lors des cinq derniers matchs du championnat.

Zeghdoud de retour à Biskra

Au sud-ouest du pays, la JS Saoura (12e, 12 pts), devra impérativement réagir dans son antre du 20-août 1955 de Béchar face à l'ASO Chlef (8e, 15 pts), pour espérer quitter la zone de turbulences et retrouver le sourire après trois matchs sans la moindre victoire.

Auteure de deux nuls de suite, la formation phare de Béchar est appelée à se méfier d'une équipe chélifienne qui a renoué avec la victoire, en battant samedi dernier à la maison l'ES Mostaganem (2-0).

Les Bécharis semblent avoir un ascendant psychologique, puisqu'ils restent invaincus à domicile depuis le début de la saison : trois victoires et deux nuls.

En bas du tableau, l'US Biskra (14e, 10 pts), se mesurera à une accrocheuse équipe de l'Olympique Akbou (9e, 14 pts), qui certes fait du surplace, mais reste capable d'aller frapper un bon coup à Biskra.

L'USB, auteure de la plus mauvaise série (en cours) depuis le début de la saison avec six matchs de rang sans victoire, n'aura plus le droit à l'erreur face à la l'équipe d'Akbou, dirigée sur le banc par le nouvel entraîneur Mounir Zeghdoud, qui a entamé la saison sur le banc de... l'USB, avant de jeter l'éponge.

Le premier relégable le Paradou AC (15e, 9 pts), dont le dernier match remonte au 8 novembre dernier à Alger face à l'USMK (4-0), renouera avec la compétition sur le terrain du NC Magra (10e, 13 pts), dans un match à "six points" pour les deux formations.

Le PAC qui a retrouvé des couleurs sous la houlette du nouvel entraîneur Billel Dziri, aborde ce rendez-vous pour confirmer son réveil, alors que le "Nedjm", difficilement battu dimanche à Tizi-Ouzou face à la JSK (2-1), aura à coeur de préserver son invincibilité à la maison.

Cette 13e journée sera tronquée de trois matchs : CR Belouizdad - CS Constantine, ES Mostaganem - MC Alger, et USM Alger - USM Khenchela, reportés à une date ultérieure, en raison de l'engagement du MCA, du CRB, de l'USMA, et du CSC, dans la troisième journée de la phase de poules des compétitions africaines interclubs, dont les matchs se joueront samedi et dimanche.