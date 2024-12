Algérie: Agriculture - Vers la création d'un réseau national de chambres froides de petites et moyennes tailles

Boumerdes — Le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Youcef Cherfa, a affirmé, lundi, à Boumerdes que son département ministériel examinait actuellement, un projet de création d'un réseau national de chambres froides et de stockage, de petites et moyennes tailles.

Dans une déclaration à la presse en marge de sa visite de travail et d'inspection dans la wilaya, le ministre a expliqué que la création de ce réseau national était "importante et urgente", soulignant qu'elle permettra aux producteurs de commercialiser leurs produits en toute aisance, et de contribuer au soutien du dispositif national de régulation des produits pouvant faire l'objet de pénuries sur le marché, notamment la pomme de terre, l'oignon, l'ail et les viandes".

A cette occasion, M. Cherfa a salué la récente décision du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, qui a donné des instructions aux différentes banques nationales pour accompagner les agriculteurs et tous les acteurs du secteur, et leur accorder des facilités pour la création et la réalisation de chambres froides.

Le ministre a précisé que le projet de banque de gènes qui est en cours de réalisation, sera livré et inauguré, au cours du premier semestre de 2025, ajoutant que les travaux de réalisation de la structure ont été achevés. Elle sera prochainement équipée avec un budget pour la gestion.

Le ministre a par ailleurs indiqué qu'"il y a un projet avec un partenaire d'un pays étranger ami", pour produire localement les semences de légumes que "l'Algérie importe actuellement en totalité" de pays étrangers, précisant que des préparatifs sont en cours pour "le lancement de sa réalisation et l'entrée en phase d'exploitation et de production d'ici fin 2025 ou début 2026".

Par ailleurs, concernant le Ramadhan, le ministre a annoncé "le lancement d'une action proactive" en prévision de ce mois, précisant que le secteur a déjà mis en place "un programme de stockage" notamment pour la pomme de terre, l'oignon et l'ail, en collaboration avec le ministère du Commerce, afin d'assurer leur disponibilité et l'approvisionnement des marchés durant le mois sacré.

Présidant la cérémonie de distribution de 57 actes de concession agricole au siège de la wilaya, M. Cherfa a souligné que la wilaya de Boumerdes était "leader national" en matière de régulation du dossier du foncier agricole, affirmant que cette wilaya constituait un "modèle en la matière ainsi qu'en matière de régulation du foncier des haouchs".

Lors de sa visite, le ministre a posé la première pierre pour la réalisation de deux centres régionaux de stockage de céréales d'une capacité de 5.000 tonnes chacune, dans la commune de Si Mustapha. Il a également inauguré une pépinière pilote à Zemmouri s'étendant sur une superficie de 8.000 m2.

A la Société Corenav, spécialisée dans la construction et la maintenance navale au port de Zemmouri El Bahri, M. Cherfa a supervisé la livraison de trois (3) bateaux fabriqués par cette société.