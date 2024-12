Madagascar: Conférences - Réflexions sur les crises de demain

Des réflexions à retenir. Des échanges plus qu'intéressants ont eu lieu dans la foulée du CEO-Summit de la semaine passée au Novotel Convention d'Alarobia. Ayant rassemblé les visionnaires de l'océan Indien, il a été ouvert par un panel d'exception, intitulé « Anticiper les crises de demain avec des stratégies durables », rassemblant des experts et leaders de renom pour discuter des solutions visant à anticiper les crises et mettre en oeuvre des stratégies résilientes.

Rafaravavitafika Rasata, ministre des Affaires étrangères, et Arnaud Guillois, ambassadeur de France à Madagascar, ont ouvert les discussions en mettant l'accent sur l'importance pour les États de développer une adaptabilité structurelle face aux crises.

La ministre a présenté des exemples concrets des initiatives étatiques mises en place pour anticiper les crises et a déduit que « l'adaptabilité face aux crises n'est plus une option ». Pour un pays comme Madagascar, qui en a vécu plusieurs, cette adaptabilité devient un passage obligé.

Pour sa part, le Dr. Fabrice Lollia, chercheur associé DICEN-IDF et directeur sûreté du Groupe Axian, a développé le thème du paradoxe africain. En écho aux propos de la ministre, il a souligné que « l'anticipation face aux crises n'est plus une option, c'est aujourd'hui une nécessité, une obligation pour la survie des entreprises ».

Il a introduit son concept du paradoxe africain, qui illustre l'évolution technologique rapide du continent africain, avec une forte pénétration d'Internet et une prolifération des nouvelles technologies. Cependant, il a mis en avant le manque de main-d'œuvre qualifiée pour accompagner ces progrès et évolutions.

Le Dr. Fabrice Lollia a également abordé les enjeux de cybercriminalité et de fraudes numériques à Madagascar, plaidant pour une formation technologique inclusive qui valorise les savoirs locaux et favorise une complémentarité entre compétences humaines et innovation technologique.

Il a insisté « sur la nécessité de stratégies robustes de gestion de crise », en citant des exemples concrets, comme la gestion de communication en cas de « data kidnapping », pour renforcer la résilience organisationnelle.

En clôture, Matthieu Seguin, directeur général de la STAR, a focalisé l'attention de l'assistance sur « l'importance de disposer de procédures claires, validées et régulièrement testées, indispensables pour assurer une réponse efficace aux crises éventuelles ».

Ce panel, devant un auditoire de qualité, avec Eric Beantanana, consultant international senior, et la participation d'Isabelle Wabete, managing director de Rio Tinto QMM, Vance Abissa, directeur général d'AFG Assurances, a permis d'apporter une piste d'idées cruciales sur les moyens de préparer les dirigeants et les diverses organisations aux crises de demain. Il a mis en lumière des perspectives étatiques, organisationnelles et technologiques essentielles pour faire face aux enjeux d'un monde en constante évolution.