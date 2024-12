Afrique: Présidence de la Commission de l'Union Africaine - Madagascar sollicite l'appui de ses partenaires

Marquer l'histoire de l'Union africaine. C'est l'objectif de Madagascar, selon un discours de Andry Rajoelina, président de la République, durant une cérémonie au palais d'État d'Iavoloha, mardi. L'objectif affirmé est de marquer l'histoire en briguant la présidence de la Commission de l'Union africaine (C-UA).

Pour atteindre son objectif, Madagascar requiert l'appui de ses partenaires. C'est dans cette optique que s'est tenue la cérémonie de présentation de Richard Randriamandrato, candidat de la Grande île pour le poste de président de la C-UA. L'ensemble des ambassadeurs ou consuls y ont été présents ou représentés. «Solennellement, aujourd'hui, je sollicite votre appui ainsi que celui de vos pays respectifs pour soutenir la candidature de Madagascar (...)», déclare alors le locataire d'Iavoloha.

Le président de la République conclut sa prise de parole en soutenant : «Mesdames et messieurs les ambassadeurs des pays amis de Madagascar, ensemble nous avons l'opportunité de marquer l'histoire en permettant, pour la première fois, à Madagascar, un État insulaire, d'accéder à la présidence de la Commission de l'Union africaine. La candidature de Madagascar aspire à porter les voix des îles de l'océan Indien ainsi que celles de toute la SADC et de tous les pays frères de l'Union africaine» .

Lobbying

La Grande île défend aussi sa candidature à la présidence de la C-UA par une volonté d'avoir voix au chapitre dans les affaires africaines, d'avoir un rôle actif dans le processus de prise de décision et d'orientation de la politique de l'organisation continentale. «Madagascar, en tant que membre-fondateur de l'Union africaine, souhaite jouer pleinement son rôle au sein de l'Union et contribuer à la construction de l'Afrique que tous aspirent à bâtir», explique Andry Rajoelina.

Le programme présenté par Richard Randriamandrato, mardi, s'articule autour de sept axes. Il s'agit, entre autres, de l'intégration économique, de la paix, de la sécurité et de la stabilité, de la gouvernance démocratique et de l'État de droit, ou encore de l'éducation, de la jeunesse et de l'innovation, ainsi qu'une diplomatie africaine et influente à l'échelle mondiale. L'harmonisation des agendas nationaux avec l'agenda 2063 de l'UA figure aussi dans son plan d'action.

L'élection du président de la C-UA se tiendra lors de la 38e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, prévue les 15 et 16 février 2025 à Addis-Abeba, en Éthiopie. Les candidats et les pays qui les présentent sont ainsi en pleine campagne électorale. Solliciter l'appui des pays partenaires est une pratique courante, dont le but est d'appuyer le lobbying pour le vote en faveur d'un candidat.