Cote d'Ivoire: Abengourou - Les populations sensibilisées à l'adaptation climatique

À l'occasion de la Journée de la coopération internationale, la Mairie d'Abengourou a accueilli, le 7 décembre dernier, une conférence organisée par l'Initiative panafricaine pour l'intégration et le développement (IPID), en partenariat avec l'ONG Migration et Climat International. Cet événement, placé sous le parrainage de M. Hervé Patrick Adom, maire de la commune, avait pour thème : "Une planète vivable pour tous ! Accélérons l'adaptation climatique."

Animée par M. Konan Bertin, la conférence a abordé deux axes principaux. Il s'agit des impacts du dérèglement climatique sur les populations vulnérables et des solutions locales pour renforcer l'adaptation face à ces défis.

Dans son allocution d'ouverture, le président de l'IPID, M. Soumaïla Coulibaly, a dressé un état des lieux alarmant de la situation climatique mondiale. Il a évoqué les catastrophes écologiques de plus en plus fréquentes : inondations, sécheresses prolongées, vagues de chaleur et mauvaises récoltes.

"La situation climatique mondiale est urgente et préoccupante. Il est impératif de mettre en oeuvre des solutions concrètes pour relever ces défis", a-t-il déclaré.

Parmi les solutions évoquées, il a souligné des initiatives clés telles que le reboisement pour restaurer les écosystèmes ; l'investissement dans les énergies renouvelables pour réduire les émissions de gaz à effet de serre ; l'agroforesterie pour promouvoir une agriculture durable ; le renforcement des capacités des acteurs locaux pour une meilleure résilience.

De son côté, M. Konan Bertin a insisté sur la nécessité d'une adaptation climatique inclusive. Il a mis en exergue l'urgence d'agir pour protéger les communautés les plus exposées et a rappelé que chaque acteur, du niveau local au global, a un rôle déterminant dans l'élaboration et la mise en oeuvre de stratégies efficaces.

La journée s'est conclue sur une note d'engagement, les participants s'étant accordés sur l'importance de travailler en synergie pour promouvoir des solutions durables et assurer un avenir meilleur aux générations futures.