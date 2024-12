Madagascar: Antsirabe - Une rumeur vire à une vindicte populaire

Lundi a été agité pour les habitants de Fiadanana, au sud du marché de bétail d'Antsirabe. Une foule en furie a mis à feu et à sang une propriété à cause de soupçons de vol d'enfants. Sa cible, une maison à étages, dévalisée, détruite et incendiée, n'était plus qu'un champ de ruines.

La propriétaire et son gardien ont été emmenés par les Forces de défense et de sécurité (FDS), qui sont intervenues dès les premières alertes.

En fin d'après-midi, la mère de famille a surpris un garçon de 12 ans qui aurait tenté d'arracher ses fleurs. Elle l'a retenu chez elle. Depuis l'extérieur, des voisins ont entendu l'enfant pleurer, mais personne ne pouvait entrer pour vérifier ce qui se passait exactement. Une rumeur s'est alors répandue comme une traînée de poudre, accusant la femme d'être une voleuse d'enfants.

Les FDS et le chef du fokontany ont récupéré le garçon et ont évacué la femme et son concierge. En colère, le fokonolona a escaladé la clôture pour saccager les lieux et voler. L'enquête a été confiée à la Police nationale. Antsirabe a été secouée par des histoires de vols d'enfants ces derniers jours.