Madagascar: Santé publique - Le navire-hôpital Mercy Ships quitte le pays

Ce 13 décembre, le navire-hôpital Africa Mercy Ships quittera le port de Toamasina. « Ce départ s'inscrit dans le cadre de sa maintenance annuelle, indispensable à la poursuite de sa mission d'excellence humanitaire », comme l'indique le communiqué conjoint du ministère de la Santé publique et de l'Organisation non gouvernementale (ONG) Mercy Ships, publié lundi dernier. Le retour de ce bateau est prévu en février 2025. Selon toujours le communiqué, les soins chirurgicaux gratuits et de qualité offerts par cette ONG humanitaire, en collaboration avec le ministère de la Santé publique, visent à garantir à chaque Malgache l'accès à des services de santé modernes.

Les actions menées par cet organisme humanitaire ont permis de transformer la vie de nombreux citoyens. « Jusqu'à présent, environ mille trente personnes ont été opérées depuis l'arrivée de ce navire-hôpital au port de Toamasina », a indiqué le directeur des opérations de Africa Mercy Ships, Robert Randriamanantena, joint au téléphone hier. Après cette première phase d'opérations chirurgicales, les inscriptions pour la deuxième phase sont désormais ouvertes. Pour le moment, aucune information détaillant cela n'a été révélée.

Africa Mercy Ships est arrivé à Madagascar en février 2024. Sa mission dans le pays dure deux ans. C'est vers la fin du mois de mai que la première phase des interventions chirurgicales a débuté. La deuxième phase est prévue pour 2025. Ainsi, renforcer le système de santé national et répondre aux besoins de la population, en particulier les plus vulnérables, telle est la volonté de ce partenariat entre le ministère de la Santé publique et l'ONG Mercy Ships. « Ce départ temporaire du navire-hôpital Africa Mercy Ships est perçu comme une étape nécessaire pour garantir l'efficacité et la durabilité des interventions à venir », indique le communiqué.