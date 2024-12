Madagascar: Championnat national U20 - Disciples, AS Faji, Afa1 et Fosa en poule des As

Dernière ligne droite. Sans tarder, la compétition reprend après un seul jour de break. Les quatre équipes qualifiées pour la troisième et dernière phase du championnat national U20 garçons joueront ce jeudi, la première journée de la Poule des As.

Disciples FC Espoir d'Analamanga et AFA 1 à Ambovombe d'Androy, respectivement premier et deuxième, ont été les mieux classés au site du By-Pass à l'issue des sept journées de la deuxième phase. Et les deux clubs qui ont validé leur ticket du côté d'Ambohidratrimo, sont le leader AS Faji d'Atsimo-Andrefana et son dauphin Fosa Académie.

En poule unique, les quatre équipes qualifiées s'affronteront en trois journées et celle qui obtiendra le meilleur cumul de points, au terme de cette dernière phase, sera sacrée championne de Madagascar de la catégorie. Pour la première journée qui se tiendra ce jeudi, Disciples FC Espoir affrontera l'AS Faji à 10 heures et AFA1 rencontrera, pour sa part, Fosa Académie à midi et trente minutes au By-Pass. La deuxième journée aura lieu vendredi et la troisième et dernière journée est programmée pour dimanche.