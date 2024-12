Madagascar: Art et gastronomie - Les atouts malgaches en promotion à Paris

Le 14 décembre, la ville de Meudon, située aux portes de Paris, accueillera un événement inédit mettant à l'honneur l'art et la gastronomie de Madagascar. La Foire de Noël, Destination Madagascar, promet de transporter les visiteurs dans un véritable voyage sensoriel, à travers une série d'animations captivantes. Plus de vingt stands seront présents pour faire découvrir la richesse de la Grande Île : plats traditionnels malgaches, musique envoûtante, chocolat raffiné de la célèbre Edenia Chocolaterie, défilé de mode aux couleurs locales, et même une table ronde.

« Nous faisons notre maximum, car l'ambassade de Madagascar à Paris et le maire de Meudon seront nos premiers visiteurs. Nous avons également le privilège d'accueillir des artistes de la diaspora, dont le groupe Baobab », explique Achille Rajerison, fondateur d'Edenia Chocolaterie et porte-parole de l'événement, collaborant avec l'association Asasoa France Madagascar et Omad.

Cette foire revêt une dimension solidaire, puisque les recettes de l'événement serviront à financer un projet d'envergure : la création de l'école verte de la nature et de l'environnement à Soatanana, Vatomandry, une collaboration avec l'association Asasoa France Madagascar et Edenia. « C'est une manière pour nous de contribuer au développement durable de Madagascar, tout en faisant découvrir le meilleur de notre culture », souligne Achille Rajerison.

La Foire de Noël, Destination Madagascar, est donc une invitation à découvrir les saveurs, les arts et les traditions d'une île magique, tout en soutenant un projet éducatif ambitieux. Et après cet événement à Meudon, l'aventure continue ! Edenia Chocolaterie prépare déjà une exposition à Moirax en avril 2025, où le chocolat malgache continuera d'émerveiller les papilles.