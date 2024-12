Madagascar: Université d'Antananarivo - La soutenance de thèse suspendue

La présidence de l'université d'Antananarivo a décidé la suspension des soutenances de doctorat. Une refonte des textes est prévue pour améliorer la qualité des recherches.

Des candidats au doctorat et à l'Habilitation à diriger des recherches (HDR) sont tombés des nues. Le président de l'université d'Antananarivo, le professeur Mamy Raoul Ravelomanana, a pris la décision de suspendre temporairement les soutenances de doctorat et d'HDR, le 9 décembre. Toutes les commissions relatives à ces soutenances sont, également, suspendues à l'université d'Antananarivo. Cette décision a pris effet à compter du 10 décembre et jusqu'à nouvel ordre. « Nous avons fait un petit investissement dans nos recherches et y avons consacré beaucoup de notre temps, et voilà que cette décision tombe », déplore un candidat dont la date de soutenance est déjà affichée à Ankatso.

Selon la note de service et explicative de cette décision, la « descente aux enfers » de la qualité de recherche au niveau des doctorats et HDR, évoquée pendant la Conférence des Présidents des Universités (CPU) qui s'est tenue à Fiadanana, le 6 décembre, a conduit à cette prise de décision. « Des HDR soutenues en dehors de leurs institutions d'origine, la publication d'articles dans des journaux payants, des directions de thèse ne respectant les textes ni en nombre ni en spécialité de recherche, des doctorants qui sont acceptés ou transférés sans l'accord des directeurs de thèse des établissements d'origine, des doctorants qui se réinscrivent au-delà des quatre années, dont une dérogatoire, en reprenant la première année », tels ont été quelques exemples de raisons de la détérioration de la qualité de la recherche, évoqués lors de la CPU.

Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique envisage la refonte des textes pour y remédier. En attendant les nouveaux textes, l'université d'Antananarivo va passer au peigne fin chaque école doctorale.

Audit

Un audit d'assurance qualité sera effectué au sein de l'université avant la reprise des soutenances. Le président de l'université d'Antananarivo a demandé à chaque école doctorale et à chaque équipe d'accueil doctoral de donner toutes les informations concernant les nombres de doctorants par directeurs de thèses et par garant scientifique.

« Nous consentons à cette décision du président de l'université, car nous désapprouvons le laxisme au sein de l'enseignement supérieur. Mais cette décision ne doit être appliquée qu'aux candidats qui n'ont pas encore reçu l'approbation de la commission de thèse et qui sont encore en train d'améliorer leur travail. La soutenance de «thèses de doctorat» et de «HDR», qui ont déjà été validées par la «commission», ne doit pas être concernée par cette décision », selon la déclaration du syndicat des enseignants-chercheurs et chercheurs-enseignants de l'enseignement supérieur (Seces) section Antananarivo, à la suite de cette décision. Des doctorants et des candidats à l'HDR regrettent qu'ils soient mis dans le même sac que ceux qui ne respectent pas les textes.

« Ces textes ont déjà été révisés, il y a quelques années, mais cela n'a pas arrêté l'hémorragie. Tant que des sanctions ne seront pas appliquées à l'encontre de l'école doctorale et du candidat qui transgressent les règles, ces problèmes persisteront », lance un candidat à l'HDR.