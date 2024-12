Burkina Faso: Un peuple guerrier

La célébration, hier du 11-Décembre 2024, du 64e anniversaire de l'accession à l'indépendance du Burkina Faso a permis de revisiter le passé, de magnifier les acquis et de se projeter vers l'avenir. Il n'y a pas eu de festivités particulières, comme on en a connues de par le passé, mais ce fut un moment d'introspection et de renouvellement des engagements pour un Burkina prospère, libre et plus digne.

Depuis 1960, notre chère patrie a connu des évènements sociopolitiques qui ont étalé à la face du monde, sa résilience, laquelle se vérifie une fois de plus dans ce contexte crucial de lutte contre le terrorisme. Autrefois un havre de paix, envié sur le continent, le Burkina Faso est la cible des terroristes depuis près de 10 ans. Mais tel un roseau, le pays des Hommes intègres plie, mais ne rompt pas. La terre de nos ancêtres fait preuve d'une résilience à toute épreuve, sous le leadership du chef de l'Etat, le capitaine Ibrahim Traoré. Chef de guerre déterminé et panafricaniste assumé, le président du Faso oeuvre à reconquérir le territoire national infesté par les groupes terroristes, à affirmer la souveraineté du Burkina et à promouvoir le développement endogène.

Sa méthode est comparable à celle de son devancier, le capitaine Thomas Sankara, qui a façonné à jamais l'esprit des Burkinabè. En marchant sur les pas du père de la Révolution d'août 1983, le capitaine Traoré fait preuve de courage et de combativité qui marquent également les esprits. Les efforts consentis, sous son autorité, pour impulser le développement ont permis, en l'espace de deux ans, de pouvoir d'engranger des acquis économiques importants.

Entre autres, la constitution d'une réserve nationale d'or, l'installation d'une usine de transformation de tomate, la vulgarisation de l'actionnariat populaire comptent parmi les avancées enregistrées. Le dynamisme du chef de l'Etat a également permis d'avoir de nombreuses victoires en matière de lutte contre le terrorisme. Même s'il y a encore des poches de résistance, des groupes armés continuant d'écumer certaines localités, 70% du territoire sont désormais sous contrôle de l'Etat contre 40 % en 2022. Les initiatives entreprises pour équiper, renforcer et réorganiser l'armée ont payé et laissent entrevoir de bonnes perspectives.

Dans son adresse télévisée de la veille de la fête du 64e anniversaire de l'accession à l'indépendance du Burkina, le capitaine Traoré a souhaité que l'année 2025 soit celle de la victoire finale sur l'ennemi. Ce défi peut être relevé avec brio par nos forces combattantes qui n'ont jamais faibli depuis le début de la guerre. « Dès à présent, tous les groupements sont instruits à reprendre les opérations de manière active. Au sol comme dans les airs, nous allons traquer ces ennemis de la Nation jusqu'à leur dernier retranchement », a indiqué le chef de l'Etat dans son discours à la Nation. Ces propos, qui laissent transparaitre un engagement sans faille à vaincre l'ennemi, galvanisent le peuple burkinabè et le renforcent dans sa conviction d'un avenir meilleur. Vaille que vaille, le Burkina triomphera de l'adversité et retrouvera son lustre d'antan...