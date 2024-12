Burkina Faso: Agence nationale du domaine foncier des organismes publics - Une délégation échange avec les Editions Sidwaya

Une délégation de l'Agence nationale du domaine foncier des organismes publics (ANDFOP) a échangé avec des responsables des Editions Sidwaya, à son siège, mardi 10 décembre 2024, à Ouagadougou.

Les responsables des Editions Sidwaya ont reçu, dans la matinée du mardi 10 décembre 2024, une délégation de l'Agence nationale du domaine foncier des organismes publics (ANDFOP). La délégation de l'ANDFOP a été conduite par son coordonnateur, Ousmane Zoungrana. Des échanges ont eu lieu avec une équipe de l'entreprise de presse publique, sous la houlette de sa Directrice générale (DG), Assétou Badoh/Guiré. La visite s'est inscrite dans le cadre de discussions de dossiers fonciers, dans l'optique de mieux accompagner les Editions Sidwaya pour l'obtention des titres. Le coordonnateur de l'ANDFOP a, d'entrée de jeu, indiqué que sa structure est une référence pour la sécurisation des terres des organismes publics au Burkina Faso. Il a ensuite confié que sa visite aux Editions Sidwaya répond à la mission de l'ANDFOP de coordonner les activités de sécurisation du domaine foncier de l'Etat, des collectivités territoriales et des organismes publics ainsi que la mobilisation des financements y afférents.

« Nous sommes passés rendre visite aux Editions Sidwaya, un média de référence, pour présenter notre structure et également demander leur accompagnement pour faire connaître l'ANDFOP », a laissé entendre Ousmane Zoungrana. Le coordonnateur de l'ANDFOP a également relevé qu'il s'agit pour l'ANDFOP de solliciter l'appui des Editions Sidwaya pour permettre aux services publics de comprendre les mécanismes de sécurisation foncière. M. Zoungrana a ajouté qu'en plus d'amener les organismes publics à maîtriser les systèmes de sécurisation des terres, l'ANDFOP veut qu'ils travaillent à sécuriser les terres qu'ils occupent. « Nos échanges ont porté principalement sur la présentation et les attributions de l'ANDFOP », a rappelé le coordonnateur de l'ANDFOP.

Quid des attributions de l'ANDFOP ?

Ousmane Zoungrana, concernant les attributions de l'ANDFOP, a expliqué que l'Agence oeuvre au recensement, à la délimitation et à l'immatriculation des terres de l'Etat, en collaboration avec les services compétents, des autres organismes publics à leur demande, assure le financement des droits réels sur les terres pour le compte de l'Etat et des autres organismes publics ainsi que le financement de l'exercice du droit de préemption. Dans la même veine, a soutenu le coordonnateur de l'ANDFOP, l'Agence assure la mobilisation des ressources financières au profit de l'Etat et des organismes publics, contribue à l'élaboration de la règlementation en matière domaniale, foncière et cadastrale, à la gestion durable des dossiers physiques et numériques, notamment des copies des actes de cessions des terres, des titres établis, des plans, des actes règlementaires sur les terres du domaine foncier des organismes publics, etc. Enfin, le coordonnateur de l'ANDFOP a traduit sa satisfaction d'avoir échangé avec des responsables des Editions Sidwaya pour un futur partenariat. L'Agence nationale du domaine foncier des organismes publics est créée par décret n°2020-0354/PRES/PM/MINEFID du 15 mai 2020 et est rattachée au ministère de l'Economie et des Finances.