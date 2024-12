Sénégal: Sédhiou - Lancement de la 18e semaine nationale de la petite enfance - Un environnement jusque-là hostile aux tout-petits !

La Coordination régionale de la Petite Enfance et de la Case des Tout-Petits de Sédhiou a procédé hier, mardi 10 décembre, au lancement de la 18e Semaine nationale de ce sous-secteur de l'Education. A cette occasion, de nombreux défis et contraintes ont été identifiés telle une grosse pierre sur le chemin de l'épanouissement de la petite enfance dans la région de Sédhiou. Il s'agit notamment du taux jusque-là élevé des abris provisoires, de la prise en charge sanitaire et nutritionnelle et sans occulter les classes préscolaires communautaires (CPC) presqu'à l'abandon. Le thème de cette édition met l'enfant au centre de la salubrité pour baliser la voie à un changement de comportement.

Cette célébration a été certes sobres mais pleine de signification car mettant l'enfant au centre de la problématique de la salubrité dans la perspective d'une éducation par le modèle. Le Coordonnateur régionale de la Petite Enfance et de la Case des Tout-Petits de Sédhiou a déclaré que «le thème de cette année est : «Setal Sunu Rew and ci ak tuut tank yi». C'est sans doute une invite à se soucier davantage de l'environnement et du cadre d'enseignement/apprentissage et particulièrement de l'éducation des enfants parce que, ce que nous visons in fine, c'est un changement de comportement vis-à-vis de l'environnement, de la santé et de l'hygiène», explique Totala Diédhiou. Il ajoute que «c'est véritablement une sensibilisation des communautés car l'environnement souffre de l'action de l'homme ; et agir sur la petite enfance c'est engager le pari sur l'avenir».

Totala Diédhiou, Inspecteur de l'enseignement et Coordonnateur de la Petite Enfance et de la Case des Tout-Petits de Sédhiou a fait observer que «la particularité de cette semaine, c'est une semaine pleine et chaque jour il y a une activité qui est prévue. Aujourd'hui (hier, ndlr) mardi, c'est le lancement, mercredi nous serons à Goudomp pour y organiser la journée de la nutrition. Nous reviendrons ici, à Sédhiou, pour organiser la journée religieuse et continuer sur d'autres aspects, jusqu'au samedi, avec des olympiades et journées d'investissement humain».

DES CONTRAINTES PERSISTANTES CHEZ LES TOUT-PETITS

A en croire le Coordonnateur Totala Diédhiou, «la principale contrainte à laquelle nous faisons face est l'accès car à ce jour, beaucoup de nos structures sont dans des abris provisoires. Et le combat que mènent le ministère et l'agence de la petite enfance est de faire en sorte que l'environnement soit vraiment attrayant».

Et de poursuivre : «le deuxième défi, c'est la prise en charge holistique de la petite enfance. Outre l'éducation, l'enfant a également besoin de la nutrition pour garder son équilibre ; et nous travaillons aujourd'hui à ce que cette prise en charge synergique soit une réalité».

Au sujet des classes préscolaires communautaires (CPC), initiées par l'ancien Inspecteur de l'enseignement de Sédhiou, El Hadji Cissé, le Coordonnateur de Sédhiou explique que «ces structures ont permis à ce que le taux de scolarisation soit extrêmement élevé. Et il faut que l'Etat travaille à pérenniser ce système-là et trouver un plan de carrière aux acteurs pour assurer leur avenir», a-t-il conclu.