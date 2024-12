Sénégal: Diourbel - Ouverture de la semaine nationale de la petite enfance des sous-thèmes pour la promotion des valeurs culturelles

La Semaine nationale de la Petite Enfance et de la Case des Tout-Petits a été lancée, hier mardi, à Diourbel. Elle a été marquée par une caravane à travers la ville mais aussi une prestation des enfants au niveau du Centre culturel de Diourbel, conformément à des sous-thèmes axés sur la promotion des valeurs cultures. Une occasion pour la Coordination régionale de la Petite Enfance et de la Case des Tout-Petits d'inviter les populations à mener des activités d'investissement humain pour une protection et environnement durable.

Selon lui, «cette journée s'inscrit dans le cadre de la loi... de l'éducation qui promeut l'éducation environnementale. Le Comité scientifique de la Direction de la Petite Enfance et de la Case des Tout-Petits, a jugé nécessaire de choisir ce thème. Le Comité national de pilotage nous a instruit de développer des sous-thèmes comme il s'agit aujourd'hui de promouvoir des valeurs culturelles. Les prestations des enfants portent sur le Mouridisme. Il y a une journée de la religion et la dernière journée porte sur le sport. Il y a également un sous thème qui porte sur la nutrition c'est-à-dire le Forum de la nutrition qui trouve sa pertinence parce qu'il tire son inspiration dans l'initiative du président de la République qui, depuis son accession au pouvoir, a instauré une journée» d'investissement humain pour la salubrité du pays. Ainsi, ajoute Babacar Ndiaye, «toutes les populations sont invitées à mener des activités d'investissement humain pour protéger notre environnement pour qu'il soit durable».