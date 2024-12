Guinée: Célébration du 76ème anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme

Dans le cadre de la célébration du 76èrne anniversaire de la Déclaration Universelle des Droits de l'Hornrne (DUDH) et pour clore sa campagne sur les 16 jours d'activisme, le Haut-Cornrnissariat aux Droits de l'Hornrne (ONU Droits de l'Homme Guinée), en collaboration avec le Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme Guinée, a organisé, le lO décernbre 2O24, un événement de commémoration et de sensibilisation en partenariat avec l' Ambassade de France en Guinée et en Sierra Leone au Centre Culturel Franco-Guinéen.

Cette célébration s'est déroulée en deux temps forts :

1. Conférence-débat et échanges : L'objectif était de vulgariser la DUDH en langues française et locales à travers des séances de sensibilisation, permettant ainsi aux participants de s'approprier les principes clés de la DUDH et de mieux comprendre son importance.

2. Concours artistique : Des étudiants des universités de la capitale ont participé à un concours artistique. Cette initiative a offert une plateforme aux jeunes talents pour sensibiliser le public sur l'importance des droits humains et permettre aux jeunes de s'impliquer activement dans la promotion de ces valeurs universelles.

Cet événement qui visait à sensibiliser et à outiller le monde académique, ainsi que d'autres acteurs nationaux et internationaux, sur les concepts des droits de l'homme a contribué à l'obtention des résultats suivants :

· Sensibilisation du monde académique et des étudiants sur les principes clés de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme (DUDH).

· Création d'un espace de dialogue interactif sur les thèmes de la DUDH, permettant aux participants de partager leurs idées et préoccupations.

· Mise en place de clubs des droits de l'hornrne au sein des universités, en tant qu'acteurs clés dans la promotion des droits de l'homme.

· Mobilisation de plus de 4OO participants, issus de divers horizons : étudiants, société civile, représentants des ministères, ambassadeurs, chefs d'agences, médias, et autres acteurs de la société.

Cet événement a été une belle opportunité de renforcer les engagements envers les droits humains, tout en offrant un cadre propice à la discussion et à l'engagement des jeunes générations dans la défense des droits fondamentaux pour tous.