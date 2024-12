Sénégal: Pacasen - Des experts territoriaux formateurs outillés sur l'orientation climatique du financement additionnel

Saly — Des formateurs, experts territoriaux points focaux des 19 communes bénéficiaires du Programme d'appui aux communes et agglomérations du Sénégal (PACASEN) ont pris part, lundi, à Saly (Ouest), à un atelier de formation des formateurs sur l'orientation climatique du financement additionnel du Pacasen, a constaté l'APS.

"Nous jugeons que c'est important aujourd'hui de former les experts territoriaux pour qu'à leur retour ils puissent former les acteurs à la base, les associations et les relais en environnement [et] leur permettre de prendre en compte la gestion du climat au quotidien dans leur politique de développement local", a dit Mamouth Diop, directeur général de l'Agence de développement municipal (ADM).

« L'objectif de cet atelier, a poursuivi M. Diop, est de fournir aux acteurs des connaissances approfondies et des compétences pratiques sur les changements climatiques, en mettant l'accent sur ses manifestations et impacts, les politiques climatiques, les outils d'évaluation de la vulnérabilité, la finance verte et l'intégration des changements climatiques dans les évaluations environnementales. »

L'expertise ne doit pas seulement être concentrée au niveau national, elle doit être transférée au niveau local, d'où va émaner le développement, a indiqué Madeleine Diouf, directrice du changement climatique, de la transition écologique et des financements verts au ministère de l'Environnement et de la Transition écologique.

"Le financement additionnel prolonge le Programme d'appui aux communes et agglomérations du Sénégal de deux années supplémentaires, soit jusqu'au 31 décembre 2026, avec une enveloppe de 110 millions de dollars, soit environ 70 milliards de FCFA", a relevé le directeur de l'ADM.

Selon lui, les ressources mobilisées contribueront à financer les activités liées à la poursuite de l'appui aux réformes budgétaires, entamées dans le cadre du Programme Parent, mais surtout le renforcement de la résilience climatique au Sénégal.

"Le changement climatique est un défi mondial qui s'impose à tous, notamment aux communautés ou collectivités territoriales très vulnérables", a rappelé Madeleine Diouf.