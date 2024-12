Maroc: Le renforcement de la coopération parlementaire au centre d'entretiens entre M. Talbi Alami et la présidente de l'Assemblée nationale française

Rabat — Le renforcement de la dynamique de coopération parlementaire a été au centre d'entretiens, mercredi à Rabat, entre le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami, et la présidente de l'Assemblée nationale de la République française, Yaël Braun-Pivet, en visite officielle au Royaume à la tête d'une importante délégation parlementaire.

Les deux parties se sont penchées sur les moyens de dynamiser les relations de coopération entre la Chambre des représentants et l'Assemblée nationale française, soulignant l'importance de renforcer le dialogue, la concertation, ainsi que l'échange d'expériences et de bonnes pratiques entre les deux institutions législatives, indique un communiqué de la Chambre des représentants.

Elles ont également abordé des questions parlementaires d'intérêt commun, ainsi que les moyens de relever les défis actuels, notamment ceux liés aux changements climatiques, à la sécurité, à l'intelligence artificielle et à la migration, ajoute la même source.

Rappelant la visite d'Etat, effectuée au Maroc par le président Emmanuel Macron à l'invitation de SM le Roi Mohammed VI et marquée par la signature de la Déclaration relative au "Partenariat d'exception renforcé" entre le Royaume du Maroc et la République française, Mme Braun-Pivet a précisé que sa visite s'inscrit dans la volonté de donner une "dimension parlementaire" à ce Partenariat.

Pour sa part, M. Talbi Alami a présenté les chantiers importants entrepris par le Royaume, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, notamment l'Initiative Royale pour l'Atlantique visant à faciliter l'accès des pays africains à l'Océan Atlantique.

Il a également mis en lumière l'évolution du processus démocratique, exposant dans ce sens les réformes institutionnelles entreprises par le Royaume, ainsi que les attributions de la Chambre des représentants dans le cadre de la Constitution de 2011.

A l'issue de ces entretiens, les deux parties ont signé un protocole de coopération parlementaire visant à approfondir les relations d'amitié et de coopération entre les deux institutions parlementaires par le biais de consultations régulières, de visites officielles, d'activités communes entre commissions et organes parlementaires homologues et d'échanges réguliers entre les groupes d'amitié respectifs. Ce document vise aussi à reprendre les réunions du Forum interparlementaire franco-marocain.

La signature de ce protocole s'inscrit dans le cadre de la volonté commune de renforcer les relations parlementaires bilatérales et multilatérales, tout en affirmant l'engagement en faveur des principes et valeurs de l'État de droit, de la démocratie, et du respect mutuel de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des États, indique le communiqué.

La présidente de l'Assemblée nationale de la République française, qui effectue une visite au Royaume à l'invitation du président de la Chambre des représentants, était accompagnée de la vice-présidente de l'Assemblée, Naïma Moutchou, du président de la commission des affaires étrangères, Bruno Fuchs, et du Secrétaire général de l'Assemblée, Damien Chamussy.

Ont également pris part à cette rencontre, l'ambassadeur de France à Rabat, Christophe Lecourtier, ainsi que la présidente de la Commission des Affaires étrangères, de la défense nationale, des Affaires islamiques, des Affaires de la migration et des Marocains résidant à l'étranger, Salma Benaziz, et le président du Groupe d'amitié parlementaire Maroc-France, Omar Anane.