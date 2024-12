Maroc: Rabat - Signature d'un protocole de coopération entre la Bibliothèque nationale du Royaume et son homologue palestinienne

Rabat — La Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc (BNRM) et son homologue palestinienne ont signé, mercredi à Rabat, un protocole de coopération visant à renforcer le partenariat entre les deux parties en matière de conservation du patrimoine documentaire.

L'accord, paraphé par Samira El Malizi, directrice par intérim de la BNRM, et Aissa Krakaa, directeur de la Bibliothèque nationale palestinienne, prévoit l'organisation de sessions de formation au profit des cadres palestiniens sur la numérisation et la restauration des documents et la mise à disposition de la Bibliothèque nationale palestinienne de l'expertise marocaine en matière des archives numériques.

La cérémonie de signature qui s'est déroulée en présence de l'ambassadeur de Palestine à Rabat, Jamal Choubki, du directeur de l'agence Bayt Mal Al-Qods, Mohamed Salem Cherkaoui, ainsi que de plusieurs ambassadeurs accrédités au Maroc, a également été marquée par la mise en place d'un programme d'échanges d'activités culturelles entre les deux pays et l'engagement de la BNRM à remettre à la bibliothèque palestinienne de publications marocaines portant sur les relations entre les deux pays dans divers domaines.

Dans une déclaration à la presse, Mme El Malizi a expliqué que cet accord traduit l'engagement du Royaume du Maroc à contribuer à la préservation et la conservation du patrimoine documentaire palestinien à travers la formation de cadres palestiniens spécialisés dans la restauration des documents. Grâce à ses expertises cumulées en matière de numérisation et de préservation des archives, la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc met à la disposition de son homologue palestinienne son savoir-faire en matière de préservation de la mémoire culturelle et de sauvegarde des documents et manuscrits nationaux en Palestine.

Elle a souligné que ce protocole permettra à la bibliothèque nationale de Palestine de bénéficier des compétences de son homologue marocaine dans la numérisation des documents et des manuscrits.

M. El Malizi a fait savoir que la BNRM va saisir cette occasion pour remettre à son homologue palestinienne quelque 1.000 publications portant sur les relations économiques, sociales et culturelles entre le Maroc et la Palestine.

Pour sa part, le directeur de la Bibliothèque nationale palestinienne s'est félicité de l'engagement continu du Maroc en faveur de la préservation de la mémoire culturelle palestinienne et de l'identité du peuple palestinien.

Et de relever que la bibliothèque constitue une mémoire de la patrie et un référentiel des chercheurs, experts et personnes intéressées par la production culturelle nationale et l'histoire du pays.

Il a affirmé que cet accord est de nature à outiller la Bibliothèque nationale palestinienne pour mieux préserver son histoire et son patrimoine documentaire à la faveur de l'expertise de la BNRM en matière de numérisation et de préservation des archives.