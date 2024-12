Sénégal: Projet de mise à l'échelle des technologies productives... - Le Cluster de la Zone Nord mis en place pour développer les chaines de valeur riz et céréales

Les responsables du Projet de mise à l'échelle des technologies productives (moulins et décortiqueuses solaires) dans les chaînes de valeur riz et céréales ont procédé hier, mercredi 11 décembre, à la mise en place du cluster de la zone Nord. « Il regroupe tous les acteurs de l'écosystème pour restituer la cartographie des parties prenantes et celle de l'écosystème qu'on avait eu à réaliser.

Mais aussi pour définir le mode de fonctionnement du cluster ; dégager un plan d'action et répartir les rôles dans le cadre de l'animation du cluster. Donc on est là aujourd'hui pour marquer la mise en place du cluster de la zone Nord », a rappelé Mme Mame Coumba Faye, responsable de projet à Mercy Corps Sénégal et coordonnatrice de ce projet.

« Le cluster, a-t-elle poursuivi, constitue un cadre d'échange multi-acteurs qui va favoriser la connaissance mutuelle des acteurs, mais aussi qui va favoriser tout ce qui est partenariat et la recherche de solutions à d'éventuelles problématiques ou à d'éventuels facteurs bloquants de la diffusion de ces deux technologies et l'idée étant que vraiment les acteurs nouent des partenariats et puis recherchent des solutions pour favoriser davantage la diffusion et l'accès à ces deux technologies . Les acteurs regroupent des entreprises de transformation qui sont majoritairement gérées par des femmes, mais aussi les des institutions de microfinance qui octroient des financements pour l'acquisition de ces technologies », a précisé Mme Faye avant d'ajouter : « il y a les fournisseurs de technologies qui constituent ces entreprises-là qui commercialisent et importent ou qui fabriquent localement les technologies mais surtout les artisans et les techniciens locaux qui sont dans des zones d'intervention du projet et avec qui nous comptons collaborer pour faciliter l'accès aux services de maintenance et aux services d'acquisition de pièces de rechange sans oublier aussi les organisations faîtières qui fédèrent ces entreprises de transformation. » Il s'était agi, dans cette rencontre de sensibiliser les acteurs aux besoins et enjeux de la transition des entreprises de transformation (céréales et riz) à l'utilisation des énergies durables et aux technologies promues.

Il s'agit entre autres de partager, de discuter de l'état des lieux de l'écosystème de chaque zone et susciter des partenariats entre acteurs ; de définir la stratégie de fonctionnement de chaque cluster et identifier des actions collectives à fort impact soutenant la diffusion des technologies ; d'engager la réflexion sur les liens possibles entre les clusters et la PAUPES (plateforme des acteurs d'usages productifs de l'énergie solaire du Sénégal) dans le but d'assurer leur pérennisation. Venue représenter l'Union des femmes productrices de Ross Béthio à cet atelier, Mme Aminata Guèye l'une des bénéficiaires s'est réjouie de l'initiative du fait qu'elle leur permettra d'économiser avec le en utilisant le solaire contrairement à l'électricité. Mais aussi elles seront beaucoup plus autonomes dans le développement de leurs activités.