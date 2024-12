Maroc: Essaouira - La Zaouïa Kadiria célèbre son moussem annuel

Essaouira — La Zaouïa Kadiria d'Essaouira a entamé, mercredi, son moussem annuel, un rendez-vous incontournable dans le calendrier des événements à caractère religieux et socioculturel de la Cité des Alizés.

Cette manifestation a pour objectif de mettre en valeur le lien profond unissant la ville au soufisme marocain, qui incarne les principes d'un Islam modéré et de juste milieu, centré sur la purification de l'âme, la paix et la coexistence harmonieuse.

Ainsi, la première journée de cet événement de trois jours (11-13 décembre) a débuté au siège de l'établissement de protection sociale "Association Essaouira Darna", avec une cérémonie d'application du henné sur les mains des enfants qui bénéficieront d'une opération de circoncision collective.

A cette occasion, une parade festive célébrant ce rituel a sillonné les ruelles de l'ancienne médina avec la participation de diverses troupes folkloriques locales, créant ainsi une ambiance de convivialité qui a rassemblé habitants, visiteurs et touristes autour des valeurs de l'ouverture, du rapprochement et du vivre-ensemble, qui font l'ADN de la Cité des Alizés.

Ensuite, le siège de la Zaouïa Kadiria a accueilli une cérémonie religieuse où des disciples, venus de différentes régions du Royaume, ont récité en choeur de nombreuses invocations et versets coraniques, accompagnés de chants spirituels sublimant l'amour Divin, la paix intérieure et la quête de la spiritualité.

Par la même occasion et dans le cadre de l'ouverture de la Zaouïa Kadiria sur les autres confréries, une soirée soufie animée par la troupe des Hmadcha d'Essaouira a gratifié l'assistance d'un moment d'intense communion spirituelle à travers des chants et des rythmes mystiques profondément ancrés dans la tradition soufie marocaine.

Dans une déclaration à la MAP, le Moqadem de la Zaouïa Kadiria d'Essaouira, Hicham Dinar, a indiqué que cet événement annuel, riche en activités et célébrations, se veut une opportunité idoine pour mettre en lumière le patrimoine spirituel et culturel emblématique de la Cité des Alizés, tout en consolidant les liens entre les adeptes des différentes confréries soufies du Royaume.

"Les Zaouïa jouent un rôle central en matière de préservation du patrimoine, de transmission des enseignements soufis aux générations montantes et de promotion d'un Islam tolérant", a-t-il souligné, précisant que ce moussem, ancré dans des traditions séculaires, constitue un espace de dialogue et d'échanges culturels, attirant non seulement les Souiris, mais également des visiteurs et chercheurs venus de différentes régions du Maroc et de l'étranger.

De son côté, le président de l'Association Essaouira Darna, Aziz Ech-Chaibi a fait savoir que plus de 50 enfants, issus de familles en situation de précarité, bénéficieront de l'opération de circoncision collective, organisée dans le cadre de ce moussem, avec le concours de la Délégation provinciale de la Santé et de la Protection sociale.

"Cette action solidaire ambitionne de perpétuer des traditions profondément enracinées dans notre patrimoine culturel et religieux", a-t-il ajouté, notant que des initiatives sociales sont également prévues, notamment la distribution de denrées alimentaires et de vêtements à des familles en situation de précarité à travers la province.

Au programme de cette manifestation figurent plusieurs activités couvrant les dimensions spirituelles, culturelles et sociales, ainsi que des soirées artistiques animées par des troupes relevant de plusieurs confréries soufies d'Essaouira et d'ailleurs.

En outre, une conférence-débat sur le thème "La contribution spirituelle des zaouïas soufies à travers le Sahara marocain et leur rôle dans la promotion des valeurs d'amour, de paix et de coexistence" réunira des universitaires, des chercheurs et des acteurs associatifs pour discuter du rôle historique et contemporain des zaouïas dans la préservation des traditions soufies, le renforcement des liens culturels entre les régions du Royaume et la promotion des valeurs universelles de tolérance et de coexistence.