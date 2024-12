Maroc: M. Bensaid - Le ministère attache une grande importance à la consécration de la culture des droits de l'Homme

Sala Al Jadida — Le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, a affirmé, mercredi à Sala Al Jadida, que le ministère attache une grande importance à la consécration de la culture des droits de l'Homme dans l'ensemble de ses politiques et programmes.

Intervenant lors d'une rencontre organisée par la Délégation interministérielle aux droits de l'Homme à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits de l'Homme, M. Bensaid a indiqué que le ministère a oeuvré durant les dernières années à renforcer la protection de l'enfance, promouvoir la culture pour consolider les valeurs de coexistence et de tolérance au sein de la société outre l'activation de la prévention et de la sensibilisation aux droits de l'Homme.

De même, il s'est félicité de la signature d'une convention-cadre de coopération et de partenariat entre son département et la Délégation interministérielle aux droits de l'Homme, considérant que cette coopération consacre une nouvelle étape visant à réaffirmer l'engagement collectif et la consécration de l'approche des droits de l'Homme dans les politiques publiques pour la promotion des valeurs de la dignité et de la justice sociale.

De son côté, la Coordinatrice Résidente des Nations Unies au Maroc, Nathalie Fustier, a souligné, dans une allocution lue en son nom, que le Maroc, à travers sa lutte contre toutes les formes de discrimination, notamment celle relative au genre, contribue à l'édification d'une société où tous les individus, indépendamment de leurs origines, de leurs sexes ou de leurs croyances, peuvent trouver un lieu sûr où règnent la paix et le respect mutuel.

Et de mettre en avant l'excellence et la richesse du partenariat liant le système des Nations unies avec la Délégation interministérielle aux droits de l'Homme, le ministère de la Justice et les différents partenaires dans le système judiciaire et les partenaires gouvernementaux et non gouvernementaux autour des questions des droits de l'Homme, soulignant que le Maroc oeuvre à l'édification d'un avenir où les droits de citoyens sont garantis dans un environnement sain et prospère.

Plusieurs conventions de partenariat pour promouvoir les droits de l'Homme ont été paraphées, mercredi à Sala Al Jadida, entre la Délégation interministérielle aux droits de l'Homme, des départements gouvernementaux et des instances professionnelles à l'occasion d'une réunion en commémoration de la Journée internationale des droits de l'Homme.

La Convention de partenariat signée entre le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication et la Délégation interministérielle aux droits de l'Homme, vise à développer la coopération dans les domaines relatifs au renforcement des droits de l'Homme dans les politiques, les programmes et les projets en rapport avec les questions des jeunes, de la culture et de la communication, et la diffusion de la culture des droits de l'Homme auprès des jeunes, des associations de femmes et des centres de protection de l'enfance et les instituts de formation professionnelle.

Pour sa part, le plan d'action (2025-2027), signé entre la Délégation interministérielle aux droits de l'Homme et ONU Femmes, vise à apporter l'appui et l'accompagnement pour l'intégration de l'approche genre dans les programmes et activités de la délégation interministérielle, la réalisation de l'analyse genre et la mise en oeuvre de sa feuille de route, ainsi que l'organisation conjointe de rencontres, de séminaires et de missions d'études.