Maroc: Clôture à Casablanca de la 'Girls CAN Initiative'

Casablanca — La compétition "Girls Can initiative" organisée par l'ONG Tibu Africa en faveur de l'émancipation des filles à travers le football, a pris fin mercredi à Casablanca.

Cette initiative vise à mettre à profit le sport pour développer les capacités des filles, à renforcer la confiance en soi ainsi que le travail en équipe, ce qui favorise l'équité, une bonne éducation des bénéficiaires ainsi que leur autonomisation.

Pour cette édition, Tibu Africa a choisi 12 quartiers de Casablanca. Chaque équipe de quartier est composée de 20 jeunes filles, soit un total de 240 filles.

Dans une déclaration à la MAP, Ayoub Atriss, responsable des programmes d'autonomisation des filles à Tibu Africa, a indiqué que la première phase de cette "Girls Can Initiative" porte sur la formation de 36 filles âgées de 18 à 27 ans pour leur permettre d'exercer une activité d'encadrement et d'entraînement dans les associations et clubs de sport.

Et d'ajouter que lors de la deuxième phase, les associations sélectionnent dans les quartiers populaires des filles de moins de 17 ans pour les inciter à pratiquer le sport avant d'organiser, dans une troisième phase, un tournoi de football opposant les équipes féminines de 12 quartiers casablancais.

Comme c'est le cas d'Imane, 22 ans, entraîneuse d'une équipe de football à Hay Hassani, qui salue cette initiative grâce à laquelle elle a développé ses compétences et son leadership.

Cette initiative vise à favoriser l'autonomisation et l'insertion professionnelle des filles en leur permettant d'acquérir des compétences techniques, comportementales et entrepreneuriales nécessaires pour leur réussite personnelle et professionnelle et ainsi les préparer à devenir des actrices du changement au sein de leurs communautés, comme tient à le souligner l'ONG Tibu Africa qui s'active dans le domaine de l'éducation et de l'insertion à travers le sport.