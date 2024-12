Maroc: Festival 'Florilège culturel' - Présentation de deux ouvrages sur la cybersécurité

Rabat — Deux ouvrages sur la cybersécurité ont été présentés, mercredi à Rabat, dans le cadre de la 6ème édition du Festival "Florilège Culturel", organisé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI à l'initiative de l'Association Ribat Al Fath pour le développement durable.

Le premier ouvrage, intitulé "15 ans de cybersécurité au Maroc" de Taieb Debbagh, rend hommage à tous les efforts réalisés par les différentes parties prenantes marocaines pour lutter contre ce fléau et rappelle les faits marquants en lien avec la sécurité des systèmes d'information et la cybersécurité au Maroc.

Le second livre "Aspects juridiques de la cybercriminalité et de la cybersécurité au Maroc" de Radouane Mrabet livre, quant à lui, une analyse approfondie des enjeux légaux entourant la cybercriminalité et la cybersécurité au Maroc. Il met en lumière les bases juridiques essentielles, avec des définitions claires, tout en revenant sur les performances internationales en la matière avec un focus sur le Maroc.

Dans une déclaration à la MAP, M. Debbagh a expliqué que son ouvrage, publié en 2022, retrace quinze années de développement de la cybersécurité au Maroc, notant que depuis 2007, il y a eu une prise de conscience de ce phénomène d'où la mise en place de la stratégie nationale "Maroc Numérique 2013".

Il a particulièrement insisté sur l'importance de l'aspect légal de la cybersécurité, dont l'objectif principal est de protéger les citoyens ainsi que les infrastructures d'importance vitale, alertant qu'en cas de piratage de ces infrastructures, la sûreté, la sécurité et la santé des citoyens pourraient être gravement compromises.

Évoquant également la législation sur la protection des données personnelles, M. Debbagh a noté l'urgence de sécuriser les données sensibles, notamment celles relatives à la santé.

Il a rappelé la création, en 2011, de la Direction générale de la sécurité des systèmes d'information, un organe clé qui a permis au Royaume de se positionner parmi les leaders internationaux en matière de cybersécurité. Selon les indices d'évaluation internationaux, le Maroc est aujourd'hui cité comme un modèle à suivre, a-t-il fait savoir.

De son côté, M. Mrabet a indiqué que son ouvrage se concentre principalement sur l'évolution du cadre législatif marocain dans le domaine de la cybercriminalité. Il a salué les avancées significatives réalisées par le Royaume pour sécuriser les entités, les opérateurs et les infrastructures d'importance vitale, contribuant ainsi à la protection des citoyens.

Cet ouvrage, a-t-il précisé, remplit une double mission, à savoir pédagogique et scientifique, à l'attention des juristes et des ingénieurs intéressés par cette discipline.

M. Mrabet a, par ailleurs, souligné la nécessité de sensibiliser davantage les étudiants, les enseignants et les responsables à cette problématique, relevant l'importance de combattre la cybercriminalité qui devient de plus en plus alarmante.

Il a saisi, cet événement, pour se féliciter des réalisations accomplies par les autorités marocaines dans ce domaine, citant à cet égard les efforts inlassables déployés par la Direction générale de la Sécurité des Systèmes d'Information.

Réunissant chercheurs, experts, décideurs politiques et acteurs de la société civile, cette 6ème édition du Festival, qui se poursuit jusqu'au 20 décembre, se veut un espace d'échange autour des applications concrètes de l'intelligence artificielle dans des domaines clés tels que la santé, l'éducation, l'environnement et l'économie.

De même, les discussions mettront en exergue les enjeux éthiques et sociétaux de cette technologie, dans une optique de développement durable respectueux des valeurs humaines.