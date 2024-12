Afrique: Bineta Diop, docteur honoris causa d'une université sud-africaine

Dakar — La présidente fondatrice de l'ONG »Femmes Africa solidarité » (FAS) et Envoyée spéciale du président de la commission de l'Union africaine pour les femmes, la paix et la sécurité, la Sénégalaise Bineta Diop, a reçu, le titre de docteur honoris causa de la faculté des sciences humaines de "University of the free State", du campus Bloemfontein d'Afrique du Sud.

"Ce doctorat honorifique de University of the Free State qui est le troisième décerné à Bineta Diop, vient couronner le travail remarquable accompli dans la consolidation de la paix et la résolution des conflits pendant des décennies en Afrique", indique l'ONG FAS dans un communiqué transmis à l'APS, mercredi.

La même source rappelle que Bineta Diop a fondé l'ONG FAS, dans le but de renforcer et de promouvoir le rôle de leadership des femmes, non seulement dans la prévention, la gestion, mais aussi dans la résolution des conflits en Afrique, bien avant l'adoption de la Résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies.

Mme Diop a dirigé de nombreux programmes de consolidation de la paix pour accroître la participation des femmes aux processus de paix.

Elle a également facilité les pourparlers de paix entre femmes pour l'accord de paix et de réconciliation d'Arusha en Tanzanie (négociations de paix Burundi) en 2000, menés par les présidents Nelson Mandela et Julius Nyerere, ainsi que celui de Sun City en 2002 (négociations de paix en République démocratique du Congo) avec l'ancien président du Botswana Ketumile Masire.

Bineta Diop a aussi soutenu la participation des femmes aux pourparlers de paix d'Akosombo au Ghana dirigés par le général Abdulsalami Abubakar, en 2003.

Militante des droits de la femme, Mme Diop a également entrepris de nombreuses initiatives visant à promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes en Afrique.

"C'est ce qui lui a valu deux doctorats honorifiques causas décernés par l'Université des Nations Unies pour la paix de Costa Rica en 2012 et l'Université Middlesex du Royaume-Uni en 2014, etc.", souligne l'ONG FAS.

Mme Diop qui a reçu de nombreuses distinctions et récompenses, a été classée en 2011, par le magazine Time parmi les 100 personnes les plus influentes du monde. En 2012, elle a été nommée parmi les 100 personnalités de Suisse par le »Forum des 100 » de l'Hebdo. Elle a reçu le »Swiss Award » en 2013 et a été faite chevalier de la Légion d'honneur française la même année.

Le communiqué signale qu'elle a reçu le prix 2013 »Woman of Distinction Award » décerné par le Comité des ONG sur le statut des femmes à New York. En novembre 2013, la Fondation Chirac lui a décerné le Prix spécial du jury pour la Prévention des conflits.

Créée en 1902, »University of the free State » de Bloemfontein, a activement oeuvré pour la diversité et l'inclusion, en ouvrant les portes aux étudiants de différentes origines raciales, ethniques et culturelles à la fin de l'apartheid.