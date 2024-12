Sénégal: IPD : Santé et nutrition pour innover dans un avenir durable

Dans le cadre de la célébration marquant le centenaire de l'Institut Pasteur de Dakar (IPD), un panel riche en échanges s'est tenu le 11 décembre sous le thème : "Innover à l'intersection de la santé, de la nutrition, de l'agriculture, du climat et du développement durable." Cet événement, qui a rassemblé des experts et des praticiens engagés, a mis en lumière des initiatives locales et des approches novatrices face aux défis multidimensionnels de la région.

Parmi les intervenantes, Mme Ndèye Marie Daba Ngom, Manager chez Haskè Health and Wellnekh, et Mme Laura Layousse, représentante de la Compagnie Africaine Agroalimentaire (CAA), ont partagé leurs expériences.

Dans un monde où les défis nutritionnels deviennent de plus en plus pressants, Ndèye Marie Daba Ngom et Laura Layousse ont partagé avec l'auditoire leurs précieuses connaissances, tout en mettant en lumière les enjeux majeurs qui façonnent le quotidien de l'être humain.

Haskè Health and Wellnekh : Réinventer la nutrition communautaire

En présentant le travail de Haskè Health and Wellnekh, une organisation qui s'appuie sur les chaînes d'approvisionnement locales pour lutter contre la malnutrition. Ndèye Marie Daba Ngom a mis l'accent sur les petites exploitations agricoles et les Groupements d'Intérêt Économique (GIE) dirigés par des femmes en démontrant l'importance de travailler avec elles.

Selon Ndèye Marie, ce sont des pionnières et des repères de l'alimentation, et le travail fait avec ces dames est collaboratif, c'est un moment de partage. « En travaillant avec elles, nous leur offrons des sources de revenus tout en sensibilisant les communautés à l'importance de la nutrition », a-t-elle souligné.

Par ailleurs, Mme Ngom a jugé utile d'évoquer les débuts de la marque Wellnekh, dont les produits à base de mil, de maïs et de sorgho se distinguent par leur faible teneur en sucre. Elle a insisté sur la difficulté de convaincre les consommateurs, en particulier les hommes, des effets néfastes du sucre sur la santé.

Soulignant le fait que les enfants sont aussi des acteurs de la consommation, Mme Ngom a mis en place des stratégies éducatives et des partenariats avec les écoles de la région de Dakar pour aligner ces produits à cette cible primaire. « Le marché des biscuits est saturé par de grandes marques comme Oreo, mais nous misons sur le goût pour initier un changement progressif », a-t-elle indiqué.

CAA et le fonio : Vers une agriculture durable

De son côté, Laura Layousse a mis en lumière les efforts de la CAA pour promouvoir le fonio, une céréale locale prisée en Afrique de l'Ouest, mais encore coûteuse et peu accessible. Selon elle, le problème principal réside dans le rendement agricole », a-t-elle expliqué.

Pour y remédier, des formations sont organisées auprès des agriculteurs afin d'optimiser les méthodes de culture traditionnelles, tout en intégrant des initiatives de lobbying pour soutenir la filière.

Mme Layousse a également évoqué les perspectives d'expansion du marché du fonio auprès des populations souffrant d'intolérance au gluten. Bien que cet aspect soit encore en développement, des collaborations avec des médecins spécialisés, notamment en diabétologie, sont en cours pour promouvoir les bienfaits de cette céréale.

Une innovation ancrée dans la communauté

À travers ces initiatives, les intervenantes ont souligné l'importance de solutions intégrées pour répondre aux défis de santé et de développement durable. En valorisant les ressources locales, en éduquant les consommateurs et en collaborant avec les acteurs communautaires, ces approches illustrent une vision tournée vers un avenir où nutrition, agriculture et bien-être s'entrelacent harmonieusement.

Ce panel s'inscrit dans une série de discussions organisées par l'IPD pour célébrer ses 100 ans d'excellence scientifique et d'engagement au service de la santé publique.