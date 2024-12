Sénégal: Centenaire de l'IPD - L'Innovation et l'entrepreneuriat en santé au cœur d'un panel

Dans le cadre de la célébration du centenaire de l’Institut Pasteur de Dakar (IPD), une session dédiée à l’innovation et à l’entrepreneuriat en santé a captivé l’audience ce 11 décembre. Ce rendez-vous a donné 7 minutes aux différents entrepreneurs pour présenter leurs projets innovants et décliner les solutions originales pour relever les défis du secteur. Avec un prix de l’innovation en jeu, la créativité et l’impact étaient au cœur des interventions.

Modérée par Madji Sock, cofondateur et PDG de Haskè Ventures, ce moment clé de la journée a permis de croiser des perspectives variées et de récompenser les efforts d'innovation avec l'attribution du Prix de l’innovation IPD.

Des innovations qui redéfinissent la santé

Les projets présentés lors de l’événement incarnent l’innovation dans le domaine de la santé. Parmi eux, Kajou Sénégal qui développe des contenus éducatifs interactifs pour renforcer les compétences des jeunes et des agents de santé communautaire, avec un chatbot pour un accompagnement personnalisé.

E-One propose un système de gestion digitale des dossiers médicaux pour une prise en charge intégrée et accessible en temps réel.

Quant à Sammanté, elle facilite un soutien financier rapide via WhatsApp pour les patients en situation informelle.

Tech Care For All à son tour utilise l’intelligence artificielle pour lutter contre la résistance antimicrobienne en aidant les médecins à éviter la surprescription d’antibiotiques.

Enfin, Weerwi commercialise des serviettes hygiéniques réutilisables et offre une plateforme numérique pour sensibiliser les femmes à la gestion de leur cycle menstruel tout en réduisant l’impact environnemental.

Un lauréat prometteur : E-One

Le prix de l’innovation a été attribué à Henry Ousmane Gueye qui a marqué les investisseurs avec E-One, un choix qui reflète l’engagement de l’équipe à transformer la gestion de la santé publique au Sénégal et ailleurs.

Ce prix ouvre à E-One les portes d’un partenariat stratégique à Washington DC, une opportunité clé pour faire avancer son projet. « Notre ambition est d’unifier les données pour une gestion fluide et inclusive des soins de santé humains et animaux », a déclaré Henry après la remise du prix par la modératrice, soulignant l’absence de concurrence directe et la possibilité de collaborations étendues.

Il faut noter que l'Institut Pasteur de Dakar (IPD) est une fondation sénégalaise à but non lucratif qui œuvre pour un accès équitable à la santé en Afrique, en particulier au Sénégal.

Leçons d’un centenaire inspirant

Lors du discours de clôture, les sommités de l’IPD ont salué cette journée riche en enseignements et en perspectives.

Ils ont jugé nécessaire de préciser qu’« En matière de santé, les besoins sont immenses et les ressources limitées, se réunir, c’est traiter ensemble ces défis. La science est un outil indispensable pour apporter des solutions concrètes. »

Ce centenaire, marqué par l’échange d’expériences et d’expertises, a rappelé l’importance de la collaboration pour façonner un avenir commun.

« Nous partageons une seule planète. Pour aller de l’avant, nous devons unir nos forces pour sauver des vies et apporter des solutions stratégiques là où elles sont le plus nécessaires », a conclu le président.

Avec des projets innovants et des esprits visionnaires, l’IPD confirme son rôle de catalyseur pour les transformations indispensables en santé publique, non seulement au Sénégal, mais aussi à l’échelle mondiale.