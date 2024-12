Maroc: Marrakech - Rencontre régionale de concertation en préparation des 2è Assises nationales de la régionalisation avancée

Marrakech — Une rencontre régionale de concertation s'est tenue, mercredi à Marrakech, dans le cadre de la préparation des 2è Assises nationales de la régionalisation avancée, prévues les 20 et 21 décembre à Tanger sous le thème "La régionalisation avancée, entre les défis d'aujourd'hui et de demain".

Réhaussée par la participation des gouverneurs des provinces de la région Marrakech-Safi, des élus régionaux, des présidents et représentants des collectivités territoriales, des conseils provinciaux de la région, les membres des organes consultatives et les responsables des services déconcentrés, cette rencontre vise à informer des objectifs et de la méthodologie d'organisation de cet événement national d'envergure, encadrer la participation des acteurs régionaux et proposer des recommandations émanant de l'expérience des régions.

Intervenant à cette occasion, le wali de la région Marrakech-Safi, gouverneur de la préfecture de Marrakech, Farid Chourak, a souligné que cette rencontre régionale de concertation a pour objectif d'impliquer tous les acteurs régionaux dans le processus de préparation des 2è Assises nationales, pour être en mesure de formuler des recommandations réalistes et pratiques répondant aux aspirations des citoyens et aux exigences de la régionalisation avancée et ce en application des Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI visant à réaliser un développement territorial durable, équitable et équilibré.

Dans une allocution lue en son nom par le gouverneur de la province de Youssoufia, Mohamed Salem Essabti, M. Chourak a relevé que l'expérience acquise sur la voie de la régionalisation avancée et la mise en œuvre pratique du nouveau modèle de développement à la lumière des profondes mutations nationales et internationales sont autant de facteurs imposant une évaluation pour construire une vision d'avenir.

"Il s'avère nécessaire d'anticiper les défis émergents, dont l'amélioration de l'attractivité des territoires, la convergence de la décentralisation et la déconcentration administrative pour stimuler l'investissement productif, les défis du financement des programmes d'investissement des régions et de la sécurisation de l'approvisionnement en eau face au stress hydrique, et le développement d'un système de mobilité durable, tout en adoptant la transformation numérique comme levier de gouvernance et en consacrant la participation citoyenne", a-t-il ajouté.

De son côté, le président du Conseil régional de Marrakech-Safi, Samir Goudar, a souligné que le projet de la régionalisation avancée vise à atteindre l'objectif d'élargir le champ de la démocratie représentative régionale et à en faire un levier de développement économique et humain intégré et durable au service de la réduction des disparités, la préservation de la dignité des citoyens et la promotion de la croissance.

Cette rencontre a été couronnée par la présentation d'une série de propositions et de recommandations qui ont mis l'accent en particulier, sur l'importance de renforcer le système d'aménagement territorial pour orienter les stratégies de développement, améliorer l'attractivité du territoire et assurer son interaction avec les programmes de développement régional.

Les participants à cette rencontre ont également appelé au renforcement du rôle des institutions régionales à travers la promotion de programmes de formation et de renforcement des capacités au profit des cadres régionaux en vue d'élever le niveau d'expertise dans le domaine de la planification stratégique et de la gestion des projets structurants.

Placées sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, les 2èmes Assises nationales de la régionalisation avancée ont pour objectif d'évaluer les acquis et d'échanger les meilleures pratiques.