Maroc: Khémisset - Recensement des troupeaux d'ovins, bovins et caprins à la commune de Sidi Abderrazzak Khzazna

L'opération de recensement des troupeaux d'ovins, bovins et caprins, se poursuit dans la commune de Sidi Abderrazzak Khzazna (Province de Khémisset), dans le cadre du Recensement général du cheptel national 2024.

Initiée par le ministère de l'Agriculture, de la Pêche maritime et du Développement rural et des Eaux et Forêts et l'Association Nationale des Eleveurs Ovins et Caprins (ANOC), cette opération, initiée sous le slogan "Notre bétail est la fortune de notre pays", vise à fournir des données actualisées sur le cheptel national d'ovins et caprins, sa composition et sa répartition géographique, dans la perspective d'aider les autorités publiques à prendre les mesures adéquates pour préserver le cheptel national.

Au niveau de la région Rabat-Salé-Kénitra, plus de 70 enquêteurs de terrain ont été mobilisés pour collecter les données auprès des éleveurs. De même, des ateliers de sensibilisation seront organisés, tout au long du recensement, dans le but de sensibiliser les éleveurs à l'importance de ce processus et de son impact direct sur l'amélioration du secteur.

A cet égard, le directeur provincial de l'Agriculture à Khémisset, Younes Sebbar, a relevé que le processus de recensement des troupeaux permettra aux futurs programmes et projets d'améliorer le processus de ciblage du cheptel, soulignant que les données répondront aux besoins des éleveurs.

Et d'ajouter, dans une déclaration à la MAP, que la province de Khémisset, connue pour l'élevage, compte un important cheptel ovin et caprin estimé à 700.000 têtes en années normales, faisant observer que le manque de précipitations a eu un impact majeur sur la densité du troupeau.

De leur côté, les éleveurs ont exprimé leur espoir de voir les résultats du recensement contribuer au renforcement de leur capacité de résilience face aux changements climatiques.

Des équipes qualifiées de chercheurs ont été mobilisées sur l'ensemble du territoire national pour collecter les données sur le nombre de têtes de bétail selon la race, l'espèce, le sexe et les catégories d'âge, en partant à la rencontre des éleveurs et en consignant les données dans un formulaire spécialement conçu à cet effet.

L'opération de recensement du cheptel national s'inscrit dans le suivi de la dynamique de la filière des viandes rouges et dans le cadre du programme de protection du bétail national et de sa restructuration adoptée par le ministère de tutelle. Elle permettra notamment d'esquisser une politique de développement globale et intégrée pour promouvoir le secteur des petits ruminants, renforcer sa capacité de résilience dans le contexte des changements climatiques et les contraintes internationales afin de préserver la souveraineté alimentaire du pays.