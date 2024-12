Afrique: Le Maroc co-organisateur du Mondial-2030, le fruit d'un travail énorme et de longue haleine (Said Belkhayat)

Rabat — La désignation du Maroc comme co-organisateur de la Coupe du Monde 2030, aux côtés du Portugal et de l'Espagne est "un vieux rêve" qui se réalise grâce à un travail énorme et de longue haleine, a affirmé Said Belkhayat, ancien membre du comité exécutif de la Confédération africaine de football (CAF).

"C'est le fruit d'un énorme travail mené conformément aux Hautes Directives éclairées de SM le Roi Mohammed VI", a souligné dans une déclaration à la MAP M. Belkhayat, actuellement directeur exécutif de la Fondation Mohammed VI des champions sportifs, à l'occasion de la désignation officielle du Maroc, du Portugal et de l'Espagne comme pays hôtes de la Coupe du Monde 2030 par le Congrès de la FIFA, réuni mercredi en session extraordinaire par visioconférence.

"C'est un rêve qui a débuté il y a 38 ans, avec la première candidature marocaine, au Mondial-1994 (...) et qui se réalise aujourd'hui", s'est-t-il réjoui. Et d'ajouter que le Maroc, pays de football par excellence, dispose des différentes infrastructures nécessaires pour accueillir cet événement planétaire.

En vingt ans, le Maroc a connu "une vraie révolution" sur le plan des infrastructures, non seulement sur le plan des stades, mais aussi en ce qui concerne les infrastructures routières, aéroportuaires, touristiques et hôtelières, qui ont connu un grand développement, a indiqué M. Belkhayat.

De même, le Royaume est devenu, plus que jamais, un vrai pays de football, grâce à ses performances au Mondial du Qatar, aux Jeux Olympiques et au niveau des équipes féminines et du futsal, a noté l'ancien membre de la Fédération Royale Marocaine de Football, ajoutant que l'organisation du Mondial peut apporter beaucoup au Maroc en termes d'investissements et d'emplois.