Maroc: L'offre de formation professionnelle dans les Provinces du Sud repose sur un dispositif structuré (DG de l'OFPPT)

Rabat — L'offre de formation professionnelle dans les Provinces du Sud du Royaume repose sur un dispositif structuré, composé de trois Cités des métiers et des compétences (CMC) et plusieurs établissements sectoriels et multisectoriels, a affirmé, jeudi, la Directrice générale de l'Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT), Mme Loubna Tricha.

Actuellement, la CMC de la région de Laâyoune-Sakia El Hamra est déjà opérationnelle, ayant débuté son activité lors de la rentrée 2021-2022, alors que les deux autres CMC (inscrites dans la nouvelle feuille de route de 2019), situées à Dakhla-Oued Eddahab et à Guelmim-Oued Noun, seront mises en service à partir de la prochaine rentrée, a indiqué Mme Tricha dans un entretien accordé au quotidien "Le Matin" en marge du Forum MD Sahara, organisé récemment à Dakhla par "Maroc Diplomatique".

"Outre ces établissements importants, nous avons également mis en place des plateformes de formation spécifiques pour répondre aux besoins de certaines catégories", a relevé la responsable.

Ces établissements incluent cinq cellules de formation en milieu pénitentiaire, créées en collaboration avec la Fondation Mohammed VI pour la réinsertion des détenus, visant à transformer la période carcérale en une opportunité d'apprentissage et facilitant la réinsertion, ainsi qu'une antenne du Centre national Mohammed VI pour les personnes en situation de handicap mental qui sera prochainement inaugurée à Guelmim, a fait savoir Mme Tricha.

En termes de capacité, elle a souligné que tout ce dispositif peut accueillir annuellement plus de 21.000 apprenants, sans compter les deux CMC à venir, qui ajouteront plusieurs milliers de places pédagogiques.

Concernant l'offre de formation, Mme Tricha a fait observer qu'elle se décline en près d'une centaine de filières et de spécialités, dont environ 75% sont des formations diplômantes qui s'étendent généralement sur deux ans, tandis que les 25% restants concernent des formations qualifiantes de courte durée, aboutissant à l'obtention d'un certificat.

Elle a souligné, à cet égard, que les filières en tourisme et en gestion et commerce ont bénéficié d'un renforcement, portant leur durée de formation de quatre à cinq semestres, le semestre supplémentaire étant consacré aux compétences interpersonnelles (soft skills) et linguistiques essentielles dans ces secteurs.

Par ailleurs, la responsable a mis en avant le rôle central joué par l'OFPPT dans les différentes stratégies sectorielles mises en oeuvre au Maroc en matière de formation professionnelle, de préparation et de capacitation des jeunes, tout en développant les compétences nécessaires à la réalisation de chaque stratégie sectorielle et des différents projets d'investissement et de développement dans les régions du Royaume.

Concernant les Provinces du Sud, elle a mis en exergue "le tournant majeur" que représente la signature, devant Sa Majesté le Roi, Mohammed VI, du programme intégré de développement des Provinces du Sud en 2015, qui a permis la création de trois instituts de formation, le premier à Laâyoune (l'ISTA Al Wahda), le second à Dakhla, dédié aux métiers de l'hôtellerie et le troisième à Tarfaya, axé sur les énergies renouvelables et destiné à accompagner l'implémentation des fermes photovoltaïques et éoliennes.