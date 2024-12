Maroc: France - Le renforcement de la coopération parlementaire au centre d'entretiens entre MM. Ould Errachid et Larcher

Rabat — Le renforcement de la coopération parlementaire a été au centre d'entretiens, mercredi, entre le président de la Chambre des Conseillers, Mohamed Ould Errachid, et le président du Sénat de la République française, Gérard Larcher.

Dans un communiqué, la Chambre des Conseillers indique qu'au début de ces entretiens par visioconférence, M. Ould Errachid s'est félicité des relations distinguées entre les deux institutions, soulignant que cette rencontre revêt une signification particulière, car elle fait suite à la visite d'État du Président Emmanuel Macron au Maroc à l'invitation de SM le Roi Mohammed VI.

Cette visite a ouvert un nouveau chapitre dans l'histoire commune et l'avenir commun des deux pays, conforté par la signature de la Déclaration relative au "Partenariat d'exception renforcé" entre Rabat et Paris, a soutenu M. Ould Errachid.

Il a, par ailleurs, souligné l'importance de la dimension parlementaire dans la consolidation des relations bilatérales, notamment à travers deux mécanismes essentiels et deux plateformes distinctes de dialogue parlementaire stratégique, à savoir les groupes d'amitié parlementaire et le Forum parlementaire maroco-français.

Ces deux mécanismes, a-t-il ajouté, ont réussi à instaurer un dialogue institutionnel permanent à travers l'échange régulier de visites et de réunions conjointes, appelant à cette occasion à la tenue de la 5ème édition du Forum pour se mettre au diapason de la nouvelle phase du partenariat d'exception entre les deux pays.

En outre, M. Ould Errachid a salué la position historique exprimée par la France sur la question de l'intégrité territoriale du Royaume et la teneur du discours prononcé par le Président français au Parlement marocain.

Il a, à ce propos, souligné que cette position historique s'inscrit dans le cadre du soutien international croissant à l'initiative marocaine d'autonomie, qui bénéficie d'un appui important de la part de la communauté internationale.

Aussi, il a relevé qu'une visite prochaine de M. Larcher au Maroc sera l'occasion de poursuivre l'action commune, la coordination et la concertation, tout en donnant la véritable impulsion aux relations parlementaires entre les deux institutions, au service des intérêts communs et des deux peuples amis.

Pour sa part, le président du Sénat français a salué les liens distingués unissant le Royaume du Maroc et la République française, affirmant qu'ils constituent un modèle unique de relations bilatérales, établi par les deux pays au fil de décennies d'action commune et à travers un système global et intégré de partenariat dans divers domaines vitaux.

Il a, dans ce sens, mis en avant l'importance de la diplomatie parlementaire pour accompagner la dynamique renouvelée des relations maroco-françaises, à la lumière du partenariat exceptionnel établi par les dirigeants des deux pays, dans le cadre de la déclaration commune qui a couronné la visite d'État du Président français au Maroc.

M. Larcher a aussi mis l'accent sur le rôle des groupes d'amitié dans la consolidation du partenariat parlementaire maroco-français et la promotion du travail parlementaire bilatéral dans le cadre de la position historique de la France soutenant l'intégrité territoriale du Royaume et l'initiative d'autonomie dans les Provinces du Sud, en tant que seule base pour un règlement politique juste et durable, faisant part de sa détermination à poursuivre l'action commune avec la Chambre des Conseillers et à approfondir la concertation et la coordination au service des intérêts des deux pays et peuples amis.