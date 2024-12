Maroc: Dakhla - Mme Driouich visite la zone dédiée au déchargement des navires RSW

Dakhla — La Secrétaire d'État auprès du ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, chargée de la Pêche maritime, Zakia Driouich, a effectué récemment une visite de terrain au port de Dakhla, pour assister au déchargement des captures des navires RSW au sein de la nouvelle zone de cette plateforme portuaire.

Cette visite a permis à Mme Driouich d'évaluer les efforts déployés par la Confédération marocaine des armateurs industriels de la pêche pélagique (COMAIP) pour instaurer un mode d'exploitation durable des ressources halieutiques et d'échanger avec les membres de la Confédération sur les enjeux essentiels du secteur, indique un communiqué de la COMAIP.

Faisant l'objet d'une coopération étroite entre le ministère de l'Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, le ministère de l'Équipement et de l'eau, la Direction des Pêches maritimes et de l'aquaculture (DPMA), l'Office national des pêches (ONP), la Direction des Ports et l'Agence nationale des ports (ANP), la nouvelle zone de déchargement dotée de technologies avancées pour le déchargement, le transport et le contrôle des captures garantit une gestion optimisée des captures tout en assurant transparence et conformité avec les normes de contrôle.

Après avoir assisté aux opérations de déchargement, Mme Driouich est montée à bord du navire de l'un des membres de la COMAIP, pour échanger avec le capitaine, l'équipage et ses responsables sur la situation de la pêche et les nouvelles mesures de gestion des déchargements et du contrôle.

Elle a également été informée des nouvelles technologies permettant une pêche plus responsable et respectueuse des meilleurs standards internationaux, précise la même source, notant que ces technologies combinent la maîtrise des ponctions extraites par les navires avec un dispositif de déchargement et d'acheminement vers les unités à terre garantissant une traçabilité et une transparence pleine.

En outre, la Secrétaire d'Etat chargée de la pêche maritime a visité l'usine d'un membre de la confédération en cours de construction avant d'inaugurer une nouvelle usine, précise la COMAIP, expliquant que ces nouvelles unités industrielles témoignent de la dynamique de croissance et de modernisation du secteur, consolidant l'engagement des membres de la Confédération envers une industrie halieutique plus performante et respectueuse des normes environnementales.

Au terme de sa visite, Mme Driouich a exprimé sa satisfaction en constatant que les années d'effort consacrées à ces réalisations ont relevé le niveau de performance grâce à la coopération de toutes les parties prenantes, ajoute le communiqué, notant que les membres de la COMAIP ont à ce titre assuré la Secrétaire d'Etat de leur volonté de collaborer encore plus étroitement avec son Département.

Dans ce cadre, la COMAIP s'engage à poursuivre les principes de la durabilité, la performance et la compétitivité, tout en respectant la charte éthique adoptée à l'unanimité par ses membres en septembre 2024.

Cet engagement s'inscrit pleinement dans la vision Royale pour l'Atlantique, visant à valoriser les ressources maritimes, renforcer les régions côtières et faire des secteurs halieutique et portuaire des moteurs de développement durable pour le Royaume ainsi que les pays de la région.