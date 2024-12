Maroc: Le Chef du Gouvernement s'entretient avec la Présidente de l'Assemblée nationale française

Rabat — Le Chef du gouvernement, M. Aziz Akhannouch a reçu, jeudi à Rabat, la présidente de l'Assemblée nationale française, Mme Yaël Braun-Pivet, qui effectue une visite de travail au Maroc dans le cadre du renforcement des mécanismes de la coopération parlementaire entre les deux pays.

Au cours de cette rencontre, les deux parties se sont félicitées des relations séculaires et privilégiées qui unissent le Maroc et la France et qui se sont raffermies suite à la signature par SM le Roi Mohammed VI, et le Président de la République Française, M. Emmanuel Macron, le 28 octobre 2024, de la déclaration relative au "Partenariat d'exception renforcé", visant à permettre aux deux pays de mieux répondre à l'ensemble des défis auxquels ils sont confrontés, à travers la mobilisation de tous les secteurs pertinents de la coopération bilatérale, régionale et internationale, indique un communiqué du Département du Chef du gouvernement.

M. Akhannouch a salué, à cet égard, le soutien de la République Française à la souveraineté du Royaume du Maroc sur le Sahara marocain et à l'initiative d'autonomie dans le cadre de l'unité territoriale du Maroc, en tant que base unique pour le règlement de ce différend régional factice.

Il a également mis l'accent sur l'importance du partenariat entre le Maroc et la France dans le continent africain, à la lumière de la Vision Africaine de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, précise la même source.

Cette rencontre a par ailleurs été l'occasion de souligner l'importance de la concertation et de la coordination au sujet des questions parlementaires d'intérêt commun et du renforcement des mécanismes et rôles du groupe d'amitié parlementaire Maroc-France.

Ont pris part à cette rencontre, la vice-présidente de l'Assemblée nationale française, Naïma Moutchou, le Secrétaire général de l'Assemblée, Damien Chamussy, le président de la commission des affaires étrangères, Bruno Fuchs et l'ambassadeur de France à Rabat, Christophe Lecourtier.