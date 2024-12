Ile Maurice: L'ONG Well-being of Strays entre dans l'ère numérique

C'est un rêve qui devient réalité. Après des années de préparation, l'Organisation Non Gouvernementale (ONG) Well-being of Strays a enfin lancé son site internet officiel. Une étape majeure qui suscite une immense fierté chez sa présidente, Manishi Doolub Gaungoo. «Ce projet a été mûrement réfléchi. Nous souhaitions créer ce site pour obtenir davantage d'aide, notamment à l'international, en faveur des animaux mauriciens. Désormais, grâce à cette plateforme, les gens peuvent mieux comprendre nos objectifs et notre vision», confie-t-elle avec émotion.

Le site est le fruit d'un travail de longue haleine, amorcé il y a un an. «C'est grâce à l'investissement d'Élodie François, l'une de nos membres exécutives, originaire de La Réunion, que ce projet a vu le jour. Elle y a consacré une année entière», explique la présidente. Mais le site ne se limite pas à récolter des dons : il vise aussi à sensibiliser le public à la situation des animaux errants à Maurice. «Nous souhaitons montrer la réalité difficile que vivent les chiens sur notre île. Chaque jour, nous nous battons pour leur offrir des soins, des traitements et des opportunités d'adoption», précise-t-elle.

Sur cette plateforme, les utilisateurs peuvent accéder à des informations variées sur les initiatives de l'ONG : sauvetage, stérilisation, alimentation et adoption, tant à Maurice qu'à l'international. «Cette année, nous avons réalisé de nombreuses adoptions en France, grâce à notre partenariat avec l'ONG française Louspoir», souligne Manishi Doolub Gaungoo. Avec un souci constant de transparence, l'ONG prévoit de diversifier les actions disponibles sur le site. «Très prochainement, nous lancerons une section dédiée à la vente d'articles en ligne pour collecter des fonds. Tous les bénéfices seront entièrement destinés aux soins des animaux.»

Consciente de l'importance croissante des outils numériques, l'équipe de Well-being of Strays souhaite exploiter pleinement ce canal. «Aujourd'hui, la technologie a supplanté les médias traditionnels comme les journaux. Nous mettrons donc régulièrement à jour nos activités en ligne. Nous espérons sincèrement que ce site apportera des miracles et du bonheur à notre ONG et aux animaux que nous aidons», conclut-elle.

Pour en savoir plus ou soutenir l'ONG, visitez https://wellbeingofstrays.com