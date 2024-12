Ile Maurice: De nombreuses améliorations en perspective

Le ministre de la Santé, Anil Bachoo, a effectué une visite à l'hôpital de Flacq, hier, accompagné de plusieurs fonctionnaires de son ministère. Lors de cette visite, il a exprimé son incompréhension face à la décision de l'ancien gouvernement d'inaugurer cet établissement de manière précipitée alors que les équipements et l'infrastructure n'étaient pas encore pleinement fonctionnels.

Au cours de son inspection, le ministre a relevé plusieurs problèmes, notamment la distance importante que doivent parcourir les patients après leur entrée dans l'enceinte de l'hôpital. «Les patients doivent marcher jusqu'à 800 mètres alors qu'ils sont malades. Nous allons réorganiser le parking pour libérer une centaine de places, facilitant ainsi l'accès aux patients et aux chauffeurs de taxi. Nous envisageons également d'autoriser un autobus à entrer dans la cour de l'hôpital pour déposer et récupérer les patients», a-t-il précisé.

En plus des infrastructures, le ministre Bachoo a évoqué une possible réorganisation de l'emplacement de certains départements afin d'optimiser leur fonctionnement. «Nous devons faire en sorte que cet hôpital soit opérationnel à 100 % dans les plus brefs délais», a-t-il affirmé. Parmi les projets annoncés figurent l'établissement de nouvelles facilités pour la chirurgie cardiaque, la création d'un département ophtalmologique (Eye Department ) et d'un département de podologie pour les patients diabétiques. «Les réformes seront mises en place au plus vite. Il est désolant d'entendre parler de cas de négligence, même si la majorité des médecins et du personnel se dévouent pleinement dans leur travail. Malheureusement, quelques individus ternissent l'image de la profession», a déclaré le ministre Bachoo.

Recrutement de médecins

Concernant l'ancien hôpital Dr Bruno Cheong, certains départements comme les services dentaires et ayurvédiques restent toujours opérationnels. «Nous devons réfléchir à son utilisation au niveau optimal», a ajouté le ministre. Un comité technique, composé de médecins, sera mis en place pour identifier et résoudre les défaillances. Le ministre a également annoncé le recrutement de médecins étrangers pour pallier le manque de personnel.

En réponse à une question de la presse, Anil Bachoo a confirmé la nomination d'un médecin à l'hôpital de cancérologie de Solferino pour régler les problèmes signalés sur place. «Les équipements qui étaient inutilisés sont maintenant fonctionnels», a-t-il conclu.