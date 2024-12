Sénégal: Commission d'éthique du comité d'organisation des jeux olympiques de la jeunesse «Dakar 2026» - Mamadou Diagna Ndiaye enrôle le Professeur Kader Boye

Le Professeur Abdoul Kader Boye sera au coeur du dispositif en place pour les Jeux olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026. L'ancien recteur de l'Université Cheikh Anta Diop (UCAD) de Dakar a été enrôlé dans le Comité d'organisation par le président dudit comité, Mamadou Diagna Ndiaye, pour présider la Commission nouvellement mise en place. Passionné du sport, l'éminent praticien du droit est tout enthousiaste de cette collaboration avec le patron de l'olympisme sénégalais et pour cette mission de réussir le grand défi du Sénégal et de la jeunesse africaine en 2026.

Le Professeur Abdel Kader Boye a fait son entrée dans le Comité d'organisation des prochains Jeux olympiques de la Jeunesses (JOJ) qui vont se dérouler en 2026 à Dakar. L'ancien recteur de l'Université Cheikh Anta Diop (UCAD) de Dakar a été enrôlé dans le Comité d'organisation par le président Mamadou Diagna Ndiaye. Dans sa volonté de promouvoir la dimension éthique, le président de l'olympisme sénégalais a sorti l'éminent professeur de sa retraite, en lui confiant cette nouvelle commission.

Ces nouvelles charges cadrent avec le profil du Professeur Kader Boye qui, au-delà de sa casquette de patricien du droit, est un grand passionné du sport et ancien footballeur. «Je tiens à remercier le président du Comité d'organisation des Jeux olympiques de la Jeunesse qui se tiendra pour la première fois en Afrique et au Sénégal. Mamadou Diagna Ndiaye est un ami et un parent. Malgré mes ennuis de santé, j'ai tenu à le seconder dans cette mission qui est une mission essentielle pour le Sénégal et pour l'Afrique. Parce qu'il faut que nous réussissions. Il faut souhaiter au président Diagna Ndiaye cette réussite parce que c'est le couronnement de tout ce qu'il fait dans le sport au Sénégal et au niveau international», a-t-il confié. Dans cet élan, il peut se prévaloir de son parcours de juriste imprégné aussi par sa passion du sport.

«JE VAIS M'INVESTIR AUTANT QUE MES FORCES ME LE PERMETTENT»

«J'ai eu et je continue d'avoir des rapports avec le sport. Tous ceux qui me connaissent savent que j'adore le football et j'adore l'athlétisme. Voilà les deux sports que j'ai pratiqués quand j'étais jeune élève. Je me suis tellement adonné au football que mes parents m'ont isolé à Paris pour que je continue mes études à l'internat en France. Mais, j'appartiens à une famille de juriste. J'adore tout ce qui activité publique, ce qui est construction de l'État. Ce qui est en dehors du droit. Vous me voyez souvent prendre des positions publiques qui parfois dérangent», ajoute-t-il

Le Professeur Boye s'est ainsi réjouis d'avoir retrouvé, dans cette collaboration, d'anciens de ses étudiants et particulièrement Ibrahima Wade, qui n'est autre que le Coordonnateur du Comité d'organisation (COJOJ). Ce qui, selon lui, le conforte dans cette nouvelle mission. «J'espère, avec ce bagage que j'ai en droit, avec ce petit savoir, m'investir autant que mes forces me le permettent pour la réussite de la mission confiée à Mamadou Diagna Ndiaye. Monsieur Wade, que vous voyez là, fût mon étudiant à la Faculté de Droit. Donc je me retrouve en famille. Ce que nous souhaitons, depuis que l'annonce a été faite, que le CIO avait confié au Sénégal cette belle mission qui nous a rendu tous fiers, on s'est demandé chacun comment apporter son aide à la réussite de cette mission. J'ai quelques appréhensions parce que je sais qu'il faut être très rigoureux. Je compte sur eux.»