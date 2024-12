Sénégal: Clôture de la 6ème édition du gingembre littéraire - L'Etat invité à miser davantage sur le sport pour promouvoir la paix sociale

Les rideaux sont tombés sur la 6ème édition du Gingembre littéraire. La bibliothèque Abass Ndione de Bargny a accueilli, la restitution des travaux qui ont organisés à l'Institut français de Dakar. Dans leurs interventions les différents panélistes ont invité l'Etat à accorder davantage d'intérêt au sport pour en faire un levier de développement économique et social, mais aussi et surtout un moyen de promotion de la cohésion et de la stabilité sociales.

Entre le « Sport facteur de cohésion, les Langues nationales et le cousinage à plaisanterie », le vivre-ensemble a été décliné sous ses différents aspects. La 6ème édition du Gingembre littéraire a souligné sur la nécessité de soutenir le sport sénégalais, enfin d'en faire un levier de développement, compte tenu de la capacité de mobilisation et de fédération autour de l'idéal national. De l'avis de tous les intervenants, par l'engouement qu'il suscite dans les conversations et l'espace qu'il occupe sur les différentes plateformes médiatiques mais aussi par les figures emblématiques qu'il produit, le sport devrait pouvoir aider à apporter une plus-value à la société sénégalaise.

Mais malheureusement, les pouvoirs publics ne semblent pas appréhender le potentiel économique et social que peut avoir une politique du sport et de l'industrie qui se trouve autour de ce secteur en plein dynamisme. « Malgré une dynamique indéniable, le pays (et l'Afrique en général) peine à capitaliser sur le développement du sport en tant qu'industrie à forte valeur ajoutée. ..Face à cet état de fait et pour créer la valeur ajoutée qui lui revient, le Sénégal doit développer un modèle qui lui correspond, en dehors des schémas taillés à la mesure des pays occidentaux. .. » relève la synthèse des communications de la 6ème édition de ces rencontres littéraires, initiées par El Hadji Gorgui Wade Ndoye du Magazine ContinentPremier.Com.

En plus de son potentiel économique, les intervenants ont souligné le sport peut aider à canaliser les énergies à travers les compétitions, sur l'étendue du territoire. Des activités par le biais desquelles, se met en place un tissu social par lequel seront développés les notions de respect, de solidarité et par la même occasion être un catalyseur pour l'insertion professionnelle des jeunes. « En dehors des enjeux économiques du sport d'élite, le sport est aussi un vecteur d'inclusion sociale propre à une nation plurielle et unie dans sa diversité. Il est capable de créer un tissu social résilient à travers des clubs, des fédérations et des compétitions en favorisant l'inclusion territoriale, les rencontres inter-régions et la transmission de valeurs comme le respect, la discipline et l'entraide ».

Un point de vue partagé par les intervenants à la journée de restitution tenue à la bibliothèque Abass Ndione de Bargny. Parmi eux, le proviseur du lycée de Bargny qui est revenu sur l'importance du sport dans le vivre-ensemble, à travers les valeurs véhiculées par l'olympisme.

Revenant sur le thème relatif aux langues nationales, l'enseignant a rappelé leur importance dans le développement de l'éducation et surtout leur ce qu'elles peuvent apporter dans le développement des sciences. Sans doute, charmé par l'esprit du gingembre littéraire, le responsable du lycée de Bargny, a souligné l'importance du thème du cousinage plaisanterie qui est un véritable vecteur d'apaisement social et de culture de la paix entre les communautés qui composent la Nation.

« En définitive le gingembre littéraire est une excellente trouvaille dans le souci de développer sans détruire ni trahir pour l'éclosion d'une société juste et apaisée ou l'esprit, imbu des valeurs du sport, imprégné des richesses de nos langues nationales et englué dans la saveur du cousinage a plaisanterie, secrètera les germes d'un commun vouloir de vie commune, en bannissant tensions et conflits » a dit l'homme de lettres. Prenant la parole, l'initiateur de l'évènement s'est félicité de la mobilisation et a remercié les partenaires et tous ceux qui ont contribué à faire du gingembre littéraire un évènement désormais inscrit dans l'agenda culturel du Sénégal. El hadji Gorgui Wade Ndoye annonce le thème de la 7ème édition qui portera sur les migrations et leur impact sur la sécurité alimentaire.