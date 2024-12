Sénégal: Accès à l'électricité - La SENELEC vise une couverture universelle en 2029

Que tous les Sénégalais aient accès à l'électricité, telle est l'ambition de l'Etat à l'horizon 2029. Pour ce faire, la SENELEC (Société nationale d'électricité du Sénégal) compte déployer tous les moyens nécessaires pour sa réalisation.

Aussi, a-t-elle organisé hier mardi, dans le cadre des journées qui lui sont dédiées par les organisateurs de la Fidak (Foire internationale de Dakar), une table ronde sur le thème : « accès universel : l'électricité partout et pour tous ». Le directeur des équipements et réseaux de la société, Djiby Dieng, a rappelé à cette occasion toute l'attention que la SENELEC accorde à la matérialisation de cet objectif fixé par les nouvelles autorités gouvernementales.

Les nouvelles autorités gouvernementales ont fait de l'accès universel à l'électricité un défi majeur à relever, tel que indiqué dans le référentiel Sénégal 2050 qui prévoit l'électrification de l'ensemble des localités du Sénégal d'ici 2029. En marge de la Foire internationale de Dakar (Fidak), la SENELEC (Société nationale d'électricité du Sénégal) a exploité les journées des 10 et 11 décembre 2024 qui lui étaient dédiées en organisant un panel pour réfléchir sur les voies à suivre et les moyens à mettre en oeuvre pour l'accès universel à l'électricité.

C'est ainsi que Djiby Dieng, directeur Equipement et Réseaux de la SENELEC, a annoncé la réactualisation de la stratégie mise en place pour permettre à tous les acteurs de se focaliser sur ce programme afin d'atteindre l'objectif assigné d'ici 2029. A l'en croire, arriver à ce résultat passe par des défis que la SENELEC et ses partenaires comptent relever. Aussi, a-t-il précisé : « Il s'agit d'abord de mobiliser les financements et l'Etat est en train de mobiliser puis d'accélérer les projets et programmes en cours d'élaboration ». La SENELEC compte ainsi engager sa stratégie gaz to power pour accroitre ses capacités de production. Pour Djiby Dieng, cela « consiste à remplacer les centrales existantes qui fonctionnent avec du fuel par du gaz, mais également de mettre en place de nouvelles unités de production qui vont transformer le gaz en électricité afin d'arriver à une baisse du prix de l'électricité ».

Et Rokhaya Diao Guèye, conseillère technique de l'Agence sénégalaise d'électrification rurale (ASER), de souligner que beaucoup d'efforts ont été déployés sans que le résultat escompté ne soit atteint. Après avoir fait remarquer que le taux de couverture est de 65% soit un peu plus de 8000 villages non électrifiés, Mme Guèye a relevé la mise en oeuvre d'une nouvelle lettre de politique du secteur de l'électricité pour changer la donne et faire de sorte que l'objectif visant à atteindre un accès universel soit dans une bonne dynamique. Mme Guèye de souligner que : « l'État veut que la production locale d'électricité soit une réalité conformément à la vision 2050. Pour ce faire, l'expertise nationale va être mise en avant. L'État va se baser sur le contenu local pour produire les équipements qui nous permettront d'aller à 100% en 2029 ».

Il est à noter que les journées de la SENELEC organisées dans le cadre de la Fidak visent à mettre en avant les efforts déployés par l'entreprise pour une énergie propre, accessible à tous les Sénégalais et à moindre coût. Ces journées sont aussi initiées pour sensibiliser le public et les partenaires sur les initiatives de la SENELEC pour l'accès universel à l'électricité au Sénégal.